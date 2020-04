Tvivl om udeområder: - Hvor må vi være?

Ingelise Bodin bor i Glamsbjerg, hvor hun under corona-lockdown ligesom alle andre tilbringer ekstra meget tid i sit nabolag.

Det gør hun sammen med sin familie, der også rummer to drenge, der ind imellem skal luftes og have løbet noget energi af sig.

Spørgsmål fra en fynbo Boldklubbens baner er lukket af kommunen og må ikke benyttes, men al udendørsområde ved skolen har ikke noget skilt, der signalerer lukning. Hvad er forskellen? Ingelise Bodin, Glamsbjerg.

Familien bor tæt på fodboldbanerne i Glamsbjerg, hvor der normalt er gang i både kampe og træning for de mange fodboldbørn i byen. Men lige nu ligger banerne øde hen og er lukket ned af Assens Kommune med skilte, hvor der står, at banerne ikke må benyttes på grund af smitterisiko.

Man skal holde sig fra legepladser og arealer, hvor mange kan samles. Henrik Juul Kjær, velfærdsdirektør, Assens Kommune.

Går de i stedet hen forbi Glamsbjerg Skole, hvor der også er udendørs boldbaner, en løbebane og en multiarena, opstår der forvirring. Her er nemlig ingen skilte, der fortæller om lukning.

Boldbanerne i Assens er lukket ned med skilte. Foto: Privatfoto

Områderne er lukket ned

På kommunens hjemmeside står der dog, at alle sports- og idrætsfaciliteter er lukket ned for aktivitet.

- Det er her, mine drenge og jeg bliver forvirret, og især nu hvor påskeferien er begyndt. Vi vil rigtig gerne passe på os selv og andre i disse tider, men mine drenge spørger mig så: "Mor, hvad er forskellen på de boldbaner?", siger Ingelise Bodin.

- Jeg synes, at et svar på dette er af stor betydning netop nu med påskeferien, og fordi regeringen anbefaler, vi skal blive hjemme samtidig med, at der er opfordringer til, at børn kommer ud.

I Assens Kommune forstår man godt, at borgerne har lyst til at bevæge sig ud i det gode vejr henover påsken, men anbefalingen fra kommunen følger sundhedsmyndighedernes, som er, at alle områder, man kan forsamles på, skal lukkes ned.

- Man skal holde sig fra legepladser og arealer, hvor mange kan samles, siger Henrik Juul Kjær, velfærdsdirektør i Assens Kommune.

- Helt generelt anbefaler vi ikke, at man benytter de arealer. De offentlige legepladser og områder er spærret af, og skolerne er brugt til nødpasning, og derfor er de også lukket ned for offentligheden.

Skoler kan blive spærret af

Henrik Juul Kjær fortæller også, at hvis for mange henover de kommende dage søger mod for eksempel skolernes legepladser, vil det også blive synligt forbudt at gå derind.

- Skolerne er ikke spærret af med bånd, men det vil vi gøre, hvis for mange søger mod legepladerne, siger han.

Hjemme hos Ingelise Bodin er det rart med en afklaring og en klar melding fra kommunen om, hvordan man skal forholde sig til de offentlige områder.

- Jeg blev forvirret, men det er rart at vide, hvordan vi skal forholde os som forældre. Det er jo fristende med de grønne områder. Vi er så heldige, at vi har en have, men jeg tænker også på andre, der ikke har en have, siger Ingelise Bodin.