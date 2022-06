Uffe Ellemann-Jensen er død, 80 år

If you can't join them ...

Da danskerne 1. juni i år skulle stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet, begejstrede udsigten til at gøre et af forbeholdene til fortid derfor Uffe Ellemann-Jensen.

- Jeg har ventet i 30 år, så det var et skønt øjeblik endelig at kunne gøre noget for at slippe af med det elendige forbehold, som jeg jo selv var den, der skulle handle på plads. Ih, det har naget mig i alle de år, sagde han til TV 2 på valgdagen.

Det danske nej til Maastricht-traktaten faldt sammen med, at det danske landshold i fodbold vandt Europamesterskabet i 1992.

I den forbindelse blev Uffe Ellemann-Jensen også bagmand til et af dansk politiks mere kendte citater, da han på vej ind til et møde med de andre europæiske ledere ytrede:

- If you can't join them, beat them (hvis du ikke slutte dig til dem, så vind over dem, red.)

I et opslag søndag på Facebook skriver Jakob Ellemann-Jensen om sin far:

- Han blev 80 år, og han levede et langt og fantastisk liv, hvor han både nåede, oplevede og påvirkede mere end de fleste.