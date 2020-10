Fynske politikere: Så mange har oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd

For knap tre uger siden forlod De Radikales Morten Østergaard lederposten i partiet efter det kom frem, at han havde opført sig krænkende og seksuelt grænseoverskridende over for flere kvinder i partiet.

Kort tid efter forlod Københavns overborgmester, Frank Jensen sit kontor af samme årsager. Og i sidste uge stod en række unge kvinder frem i en TV 2-dokumentar og fortalte, hvordan de var blevet krænket i forbindelse med arrangementer i de politiske ungdomsorganisationer.

Læs også Klager over Jeppe Kofod-besøg: - Glem ikke, at en fuldvoksen mand har haft sex med en 15-årig pige

Debatten om seksuelle krænkelser, chikane og grænseoverskridende adfærd er i fuld gang, og de seneste ugers vidnesbyrd og historier viser, at det i høj grad også foregår i den politiske verden. Men i hvilket omfang forekommer det på Fyn?

Hvordan ser det ud i kommunalbestyrelsene på Fyn?

Her på TV 2 Fyn har vi spurgt de fynske kommunalpolitikere, om de har været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd - verbalt, fysisk eller begge dele - i deres politiske hverdag.

138 fynske kommunalpolitikere har svaret på vores rundspørge. Af dem svarer de ni, at de har været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd i forbindelse med deres politiske arbejde. Enten i deres parti, i kommunalbestyrelsen eller i anden politisk sammenhæng.

Om rundspørgen * Den er sendt ud til 239 fynske lokalpolitikere * 138 personer har svaret på rundspørgen * 25 procent af dem, der svarer, er kvinder * 75 procent af dem, der svarer er mænd Se mere

Resultatet kommer ikke bag på professor i statskundskab ved Syddansk Universitet, Ulrik Kjær.

- Vi har set undersøgelser for et par år siden af de her ting, og det ligger meget fint på linje med det, som vi tidligere har set, så derfor er det her på mange måder - desværre - ret forventeligt, siger Ulrik Kjær.

Hver sjette kvinde på Fyn har været udsat for det

Når man dykker ned i tallene, kan man se, at hver sjette kvinde, der har svaret på rundspørgen, selv har været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd i deres politiske arbejde.

- Målt i antal personer, der har været udsat for noget, så er antallet ikke så stort. Men set i forhold til hvilken andel de udgør, så er det i hvert fald et tal, der er så højt, at det skal man tænke meget, meget grundigt over, siger Ulrik Kjær, professor i statskundskab ved Syddansk Universitet.

- Når man spørger ind til nogle alvorlige ting, som det her, så behøver det ikke at være et højt tal for, at det udgør et problem. For den ene, der har oplevet noget af det, er jo sådan set et kæmpe problem. Også selv om der ikke er så mange andre, der har oplevet det, lyder det fra Ulrik Kjær.

Modtog seksuelt grænseoverskridende beskeder under debatmøde

Én af dem, der har oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd, er Cæcilie Crawley, der sidder i byrådet i Odense for Socialdemokratiet.

Læs også Otte fynboer for retten i kæmpe våben- og narkosag

Til et debatmøde oplevede hun, at en tilhører sendte hende seksuelt grænseoverskridende beskeder under debatten.

- I situationen blev jeg ret paf, og jeg havde svært ved at holde fokus i debatten, fordi en tilhører udviste totalt grænseoverskridende adfærd, siger Cæcilie Crawley, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Odense.

Hun påpeger, at man som kommunalpolitiker ofte må lægge ører til lidt af hvert i den offentlige debat - især den del af debatten, der foregår på de sociale medier - men at dette eksempel ramte hårdere.

- De sexistiske beskeder er mere rammende end beskeder, hvor folk bare skriver, man er en idiot. De sætter flere tanker i gang, siger Cæcilie Crawley.

Et problem for lokaldemokratiet

Ifølge Ulrik Kjær så kan eksempler som Cæcilie Crawleys være årsag til, at det bliver sværere at få folk til at engagere sig i politik.

- De her kommunalpolitikere bruger faktisk rigtig meget af deres fritid på at deltage i politik. De bruger tid på at forsøge at træffe nogle fornuftige beslutninger på vi andres vegne, siger Ulrik Kjær og fortsætter:

- Hvis der er nogen af dem, som af disse årsager ikke føler sig godt tilpas i de mange timer, de er med kommunalpolitik, så har ikke bare de jo et problem, men så har kommunalbestyrelsen og lokaldemokratiet jo sådan set også et problem. Vi vil jo netop gerne have den her situation, hvor så mange som muligt har muligheden for at være med og føler sig velkomne.