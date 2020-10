Klager over Jeppe Kofod-besøg: - Glem ikke, at en fuldvoksen mand har haft sex med en 15-årig pige

Flere studerende har sendt en klagemail til SDU, efter universitetet først har givet udtryk for, at det støtter MeToo og tager afstand fra seksuelle krænkelser og dernæst har inviteret udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at holde oplæg på universitetet.

Det virker useriøst, mener Camilla Jepsen, der er én af afsenderne på klagemailen.

- Jeg synes, det er dobbeltmoralsk, når de siger, at de støtter MeToo, samtidig med at de fire dage efter inviterer Jeppe Kofod med hans historier og baggrund, siger hun til TV 2 Fyn.

Sex på DSU-seminar

Camilla Jepsen refererer til en 12 år gammel sag, hvor Jeppe Kofod, der dengang var 34 år, havde sex med en 15-årig pige på et DSU-seminar.

Sagen har været omtalt flere gange siden 2008, og udenrigsministeren har gentagne gange undskyldt. Senest for få uger siden.

- Jeg synes jo aldrig, at hvis man som fuldvoksen mand har haft sex med en 15-årig, at man så skal glemme det, bare fordi der er gået 12 år. Jeg kan ikke se, at sådan noget skal udløbe, fortæller Camilla Jepsen.

Hun kan ikke sige, at hun håber, at SDU vil aflyse Jeppe Kofod-besøget, men hun havde ønsket, at universitetet tydeligere havde valgt at stille sig på MeToo-siden.

- Jeg synes, SDU bør sende et signal til regeringen om, at det ikke vil støtte det, og at det ikke vil støtte en person som ham, fortæller Camilla Jepsen.

Faglig arrangement

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Jens Ringsmose forholder sig ikke til, om besøget fra udenrigsministeren mudrer universitets troværdighed. Han står dog ved, at besøget gennemføres.

- Det er et fagligt arrangement, som vi laver mange af med politiske profiler. Det er Danmarks udenrigsminister, og vi er taknemmelige for, at han vil komme til vores universitet, og at vi har mulighed for at tage imod ham, fortæller Jens Ringsmose.

Jeppe Kofod besøger SDU mandag i næste uge.