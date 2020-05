Fynboer drages af naturen under corona: - Vi er nødt til at finde alternativer

Der er især én ting, som slet ikke har holdt lukket de seneste måneder under coronakrisen: naturen.

Og mange danskere har brugt de grønne områder mere, end de plejer, i den seneste tid, viser en rundspørge foretaget for Friluftrådet.

Læs også Langelandsfortet: - Nu kan vi se lys for enden af tunnellen

TV 2/Fyn besøgte søndag naturområdet omkring Davinde Sø for at høre, hvorfor fynboerne især bliver draget mod træer og blade i coronatiden.

- Det er fedt at få frisk luft og fedt at fange fisk, siger 11-årige Julius Arnborg Lund fra Odense.

- Jeg er meget ude at fiske i coronatiden.

Før virusudbruddet brugte han tiden sammen med sine venner, men krisen har tvunget ham til at finde nye alternativer. Og selv om Julius Arnborg Lund lige er kommet tilbage i skolen igen, trækker naturen stadig. Han og hans bror har blandt andet fanget fladfisk og ørreder, fortæller han.

Løbetur væk fra byen

Claus Datiste fra Bogense genkender ligeledes billedet af, at danskerne bruger naturen mere under coronaviruspandemien.

- Vi fik lyst til at løbe en tur. Vi plejer at gøre det inde i Odense by, men så ville min kammerat og jeg finde et nyt sted at løbe, og så blev det Davinde, siger Claus Datiste.

01:01 Claus Datiste plejer at løbe i Odense, men løbeturen er rykket ud i naturen. Video: Jeanette Torndahl Fournier Luk video

- Myndighederne siger, vi skal sprede os lidt ud. Det har vi også en pligt til som motionister, og så kan vi godt lide naturen også, forklarer han.

Pædagogstuderende: Caféer og butikker er lukket

Af undersøgelsen fra Friluftsrådet fremgår det, at 34 procent af de adspurgte har opholdt sig mere i naturen.

Det gælder også de to pædagogstuderende Henrik Larsen og Julie Østergaard, der bor i Odense.

- Jeg bruger naturen mere nu, fordi vi ikke må bruge caféer og butikker, så vi er nødt til at finde nogle alternativer, siger Julie Østergaard.

00:54 Henrik Larsen og Julie Østergaard, der bor i Odense, glæder sig over det nydelige forårsvejr ved Davinde. Video: Jeanette Torndahl Fournier Luk video

- Det har gjort meget, at det har været godt vejr. Folk har været rimelig glade for, at der har været en grund til at gå ud. Havde det stået ned i stænger, havde folk været låst fast derhjemme. Jeg tror aldrig, vi har løbet så meget, tilføjer Henrik Larsen.

Friluftsrådet: Udforsk naturen

Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen, håber, at danskerne vil holde fast i lysten til at udforske naturen endnu mere i fremtiden.

- Coronakrisen har åbnet manges øjne for, hvad friluftsliv kan. I år vil mange af os holde sommerferie på en anden måde, end vi plejer, og der har de danske naturområder masser at byde på, siger Niels-Christian Levin Hansen.

Selv om man færdes udenfor og i naturen, er det vigtigt fortsat at holde afstand til andre.