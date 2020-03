Fynboer trodser corona-anbefalinger: - Jo ikke meningen, vi skal isolere os

Et kærestepar er ude for at kigge efter nye bukser i gågaden i Odense. De går blandt skjorter, bøjler og andre fynboer, der pludselig har fået mere tid på hænderne.

Men det burde de sådan set ikke.

Ifølge Danmarks sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), er der alt for mange danskere, der tager for let på regeringens opfordring til at holde afstand. Det fortalte han på et pressemøde mandag.

- Det her, det skal tages alvorligt, sagde han og fortsatte:

- Der er desværre mange, der ikke gør som myndighederne klart anbefaler med at holde afstand med vores sociale liv. Det gælder os alle sammen.

Læs også Følg corona-situationen: Tinderbox kommer med status efter virusudbrud

- Vi er jo mennesker

Men alligevel er der stadig fynboer, der deltager i private arrangementer, tager på shoppetur og tager en tur i parken. De ser det dog ikke som et stort problem.

- Så længe vi er ude, så synes jeg, at det er i orden. Vi skulle have spillet kort i dag, men det har vi aflyst, fordi vi simpelthen ikke tør. Derfor mødes vi udenfor i stedet, fortæller pensionist Lone Theisen.

Det er jo ikke meningen, at du skal isolere dig totalt Inger Thomsen, pensionist

Hun og hendes veninde, der har kendt hinanden siden de var 12 år gamle, nyder afbrækket fra hjemmehverdagen, fortæller de.

- Vi burde måske være blevet hjemme, men man kan ikke gøre rent hele tiden, vel. Man har jo også behov for at komme ud og bevæge sig, fortæller hendes veninde, Inger Thomsen

De er bevidste om risikoen ved at bevæge sig ud blandt andre.

- Hvis vi render rundt med virussen, så kan vi godt smitte andre. Det er der ingen tvivl om. Men eftersom vi ikke ved, om vi har den, så er det jo ikke meningen, at du skal isolere dig totalt, fortæller Inger Thomsen og fortsætter:

- Vi er jo mennesker.

Læs også En fynbo får svar: Sådan hjælper fynboerne hinanden

Bliv inde

Opfordringerne fra myndighederne bliver ikke klarere:

- Fysisk tæt kontakt SKAL undgås. Også selvom man ikke har symptomer. Det er meget afgørende, at vi i Danmark forstår det, sagde sundhedsministeren på pressemødet mandag.

Regeringen gør meget, men vi må også være ærlige og sige, at det er ubetrådt land, det her, fortalte han og fortsatte:

-Vi har ikke evidens for, at alt vi gør virker. Men hellere tage et skridt for meget i dag, end stå om tre uger og have gjort for lidt.