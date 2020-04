Ikea i Odense genåbner efter flere ugers lukning

Ikeas varehuse genåbner mandag klokken ti. Det oplyser den svenske møbelkæde på sin hjemmeside. Ifølge møbelkæden sker åbningen på en sikker og forsvarlig måde.

- Vi er fuldstændig klar til og tror på, at vi har skabt alle de foranstaltninger, der skal til, for at kunderne kan komme og handle trygt, siger Namik Catkafa, der er varehuschef i Ikea Odense, til TV 2/Fyn.

Ikea forklarer på sin hjemmeside, at der blandt andet vil være afstandsmarkeringer i gulvet, plexiglas ved kassen samt spritstandere og ekstra rengøring i varehuset.

Samtidig vil Ikea holde styr på, hvor mange kunder der er i butikken, og varehuset vil skilte, så kunderne ikke ender med at stå for tæt samlet.

Tiltag fra Ikea Ikeas tiltag, der skal gøre det lettere at passe godt på hinanden i varehuset: Afstandsmarkeringer i gulvet

Plexiglasløsninger ved betalingssteder

40-60 spritstandere per varehus

Kundetællersystem sikrer, at der ikke bliver for mange i varehuset på én gang

Udvalgte medarbejdere forebygger flaskehalse

Skiltning om hygiejne og afstand i varehusene

Hyppige udluftninger i løbet af dagen

Ekstra rengøring i hele varehuset

Ingen fysiske planlægningsmøder Kilde: Ikea Se mere

Minister: Vent til næste fase

Åbningen sker, til trods for at erhvervsminister Simon Kollerup (S) i sidste uge henstillede til, at virksomheder ikke skal genåbne uden at have det koordineret med myndighederne først.

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder. Men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning, eller på hvad der skal ske i maj, før der er blevet taget samlet stilling til næste fase af genåbningen, siger Simon Kollerup til Ritzau.

Kunne Ikea ikke lige så godt have ventet til, at der kom en officiel udmelding om, at alle kan åbne?

- Det kan jeg godt forstå, men det er sådan, at vi aldrig er blevet bedt om at lukke. Det er vores egen beslutning at kigge på vores forhold. Vi er et stort varehus, hvor der kan komme mange mennesker, siger Namik Catkafa.

- Det er en intern proces i samarbejde med myndighederne og vores interesseorganisation Dansk Erhverv, som repræsenterer os i forhold til samarbejdet med myndighederne. De støtter vores beslutning, så vi er rimelig trygge med, at vi har taget den rigtige beslutning, forklarer varehuschefen i Odense.

Foruden butikken i Odense har Ikea varehuse fire andre steder i landet. Ikea har ligesom eksempelvis Rosengårdcentret og Tarup Center været lukket siden 11. marts. Til gengæld har konkurrenter som Jysk og Silvan holdt åbent i samme periode.