Mød hinanden online: På gaden for at forhindre forsamlinger af børn og unge

Størstedelen af Odenses børn og unge skal ikke i skole de næste 14 dage.

Ungdomscentre, andre fritidstilbud og foreninger er lukkede, og skole, socialforvaltning og politi (SSP-samarbejdet) i byen oplever, at flere børn og unge mødes i byen på trods af Sundhedsstyrelsens og statsministerens opfordringer.

SSP Odense vil være mere til stede i disse dage, hvis det skulle vise sig, at grupperinger af børn og unge bliver ved med at opstå.

- Vi har desværre oplevet flere børn og unge, der har forsamlet sig. Og vi har også oplevet, at der er en del af dem, som ikke rigtig virker til at have forstået situationens alvor, fortæller leder af SSP Odense Tommy Holst.

Forældre skal på banen

SSP-medarbejderne vil snakke med børnene og de unge om meningen bag Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

- Det, vi hører, er, at de unge ikke betragter sig selv som værende i risiko og siger, at de passer på og holder afstand. Så bruger vi noget tid på at forklare dem, at det vigtigste er, at vi skal passe på de udsatte i samfundet. Det kan eksempelvis handle om deres egen familie, der kan være bedsteforældre, der er særligt udsatte, siger Tommy Holst.

SSP-lederen vil dog også komme med en opsang til børnenes og de unges forældre.

- Det er fuldstændig klassisk, at børn og unge i høj grad spejler sig i den adfærd, de ser hos voksne. Så hvis børn og unge ser de voksne grundlæggende fortsætter deres liv og kører i byggemarked eller tager ud og lever deres liv, som de plejer, så er det svært at forstå, hvorfor de ikke skal gøre det samme, forklarer Tommy Holst og fortsætter:

- Det her er en helt særlig situation, og den skal ikke gradbøjes. Vi bliver nødt til at tage det alvorligt.

Benyt virtuelle muligheder

Børn og unge er meget sociale, og det kan være et problem i en krisesituation, som vi står i nu.

Selvom de holder sig under ti personer, når de samles, ligger problemet i, at de mødes på kryds og tværs.

- De kan i virkeligheden være en del af en smittekæde, fordi de mødes med tre ét sted og to andre et andet. Så hvis børn og unge fortsætter deres sociale liv, så risikerer de at opretholde en del af den her smittekæde. Derfor er det også vigtigt for forældrene at forstå, at børn og unge skal have hjælp til at regulere den adfærd, siger Tommy Holst.

Børn og unge mennesker skal begrænse kontakt ligesom voksne og andre befolkningsgrupper. Hvis de skal ud, gælder forholdsreglerne fra Sundhedsstyrelsen.

Derfor skal de sørge for at holde afstand og begrænse unødig kontakt. I stedet opfordrer Tommy Holst til, at børnene og de unge finder alternative muligheder for at være sociale.

- Vær sammen på sociale medier, på spilplatforme, eller hvor I nu plejer. Find aktiviteter med vennerne i den virtuelle verden, siger SSP-lederen.

Børn og unge har brug for at tale

Ifølge SSP Odense har børnene og de unge ikke nogen referencer eller oplevelser at trække på. Derfor kan det være svært for dem at sætte situationen i perspektiv og forstå alvoren.

Her spiller forældrene også en vigtig rolle.

- Forældrene skal først og fremmest snakke med deres børn, så de forstår, at de er potentielle smittebærere og en del af smittekæden, siger Tommy Holst.

SSP-lederen forklarer desuden, at børn og unge har brug for at tale og stille spørgsmål for at skabe forståelse, når der sker noget nyt, stort og anderledes. Det er ikke anderledes med coronavirus.

Det kan dog være en svær dialog, men SSP Odense tilbyder hjælp. De står til rådighed for råd og sparring alle hverdage fra klokken 8 til 16 på telefon 65 51 50 99.

Derudover er der mulighed for at chatte med en SSP-medarbejder hver onsdag og torsdag klokken 19 til 21.30, hvis man har spørgsmål eller er frustreret.