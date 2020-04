Odense Håndbold ærgrer sig over afblæst sæson

På et møde tirsdag har Dansk Håndbold Forbund (DHF) og klubberne besluttet at lukke sæsonen 2019-2020 ned.

Der vil ikke blive spillet mere håndbold i landets to bedste rækker hos både mænd og kvinder.

Det betyder blandt andet, at Odense Håndbold slutter som nummer to i dameligaen og dermed får sølv. Klubbens direktør, Lars Peter Hermansen, ærgrer sig over situationen.

- Vi er ekstremt kede af, at den er slut nu. Det kunne ikke være anderledes, siger Lars Peter Hermansen til TV 2/Fyn.

Chance for guld

Håndbolddirektøren kalder det en naturlig konsekvens oven på statsministerens pressemøde tirsdag aften, hvor større forsamlinger frarådes hen over sommeren.

Han vurderer ikke, at man kunne have færdigspillet de resterende kampe på et senere tidspunkt.

- Der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed - nationalt og internationalt, forklarer Lars Peter Hermansen.

- Jeg har svært ved at se, at det kunne have være gjort anderledes.

Hvordan vurderede du chancerne for guld?

- Godt spørgsmål. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi ville have gået benhårdt og 110 procent på at slutte øverst på skamlen - ligesom de seneste to sæsoner. Det skulle ikke være sådan i år, siger Lars Peter Hermansen.

Esbjerg havde fire point ned til fynboerne og vinder dermed guld. Odense Håndbold kvalificerer sig med sølvmedaljen til EHF Cup.

Hos herrerne betyder den pludselige sæsonafslutning også, at GOG slutter på en andenplads i ligaen. Også GOG er kvalificeret til EHF Cup.