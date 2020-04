H. C. Andersen Festivals aflyst: Ærgerlig direktør glæder sig til 2021

Den ellers velbesøgte og populære festival i Odense, H. C. Andersen Festivals, har som følge af coronavirus måtte aflyse sommerens udgave.

Det er en aflysning, der ærgrer direktøren for festivalen, Peter Bøgholm, utroligt meget.

- Der er trods alt lang tid til festivalen, og jeg havde håbet, at tingene til den tid var mere normaliserede. Men vi kunne i den seneste tid godt se, at en aflysning sagtens kunne blive en realitet, siger Peter Bøgholm til TV 2/Fyn.

Planlægger næste års begivenhed

Festivalen skulle have været afholdt i uge 34 i Odense, og de deltagende kunne have set frem til en hel uge med eventyrlige kulturaktiviteter for alle aldersgrupper.

Vi lytter til myndighedernes anbefalinger, og dem følger vi til punkt og prikke, og det vil vi også gøre frem mod 2021 Peter Bøgholm, direktør, H. C. Andersen Festivals

Men med forlængelsen af forsamlingsforbuddet frem til og med august kan festivalen simpelthen ikke blive en realitet. Sidste år deltog nemlig over 400.000 mennesker i festlighederne.

- Selvfølgelig skuffer vi rigtig mange mennesker ved at aflyse festivalen, men der skal ikke være nogen tvivl om, at festivalen vender tilbage i 2021, siger Peter Bøgholm.

Ifølge direktøren arbejder de allerede nu hen mod festivalen til næste år, hvor han glæder sig til at præsentere de mange aktiviteter, der ellers skulle have foregået i år.

- Tiden kan vi nu bruge til at planlægge festivalen i 2021 og på den måde sikre, at det bliver en helt fantastisk oplevelse, siger direktøren til TV 2/Fyn.

Lytter fortsat til anbefalinger

Peter Bøgholm fortæller, at der lige nu arbejdes hårdt på, at fællesskabet omkring festivalen bevares frem til næste år. H. C. Andersen Festivals støttes nemlig over 50 private medlemsvirksomheder og har over 160 sponsorer.

- Vi er ikke båret af entréindtægter på samme måde som så mange andre arrangementer er det, for 90 procent af vores arrangementer er gratis. Vi har i stedet sikret, at de aktører, vi havde en aftale med i år, er blevet skubbet frem til næste år, siger Peter Bøgholm.

Men selvom dirketøren er fortrøstningsfuld, når han ser frem mod festivalen i 2021, så fremhæver han stadig, at de støtter sig op af myndighedernes krav.

- Vi lytter til myndighedernes anbefalinger, og dem følger vi til punkt og prikke, og det vil vi også gøre frem mod 2021, siger han.