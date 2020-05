Rådmand vil have hjælpepakke til unge

De unge i Odense Kommune har betalt en høj pris for at passe på andre i samfundet under coronakrisen.

Læs også Overrasket af efterskolen: Håber på at kunne vende tilbage snart

Ifølge rådmand Susanne Crawley (R) er mange unge ensomme og bekymrede for fremtiden. Derfor foreslår rådmanden, at Odense Kommune laver en hjælpepakke.

- De mangler fællesskabet, som der er i skolen eller på en ungdomsuddannelse. Så jeg synes, de også trænger til en hjælpepakke, siger

Halv million kroner fra sundhedsområdet

Børn- og ungerådmanden foreslår at bruge en halv million kroner fra ubrugte engangsmidler på sundhedsområdet.

- Det er penge, der kun kan bruges i 2020. Jeg er sikker på, man godt kan lave nogle ting, der handler om at opretholde sociale aktiviteter for de unge, mener Susanne Crawley.

Læs også Efterskoler er højrisiko: Vil gøre alt for at komme tilbage

Susanne Crawley ser gerne, at en hjælpepakke til de unge rettes mod den mentale sundhed og trivsel.

- Jeg forestiller mig, det både kan være fysiske aktiviteter, men jeg tænker også, det kan være chatgrupper eller decideret behandling. Men først og fremmest er det vigtigt at spørge de unge, hvad de har brug for, understreger hun.

Forslaget om en hjælpepakke til unge skal drøftes på et møde i sundhedsudvalget tirsdag.