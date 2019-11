Gymnasielever er splittede: Det er svært at tage stilling til aktiv dødshjælp

Det er en mørk mandag morgen på Mulernes Legatskole i Odense. Eleverne fra 2.X er ved at være fuldtallige, og fraværstællingen til første modul begynder. Første modul er religion, og dagens tema er aktiv dødshjælp.

Splittede elever

I religionundervisningen på 2.x på Mulernes Legatskole er diskussionen om aktiv dødshjælp allerede i gang.

Hvor går grænsen så? Hvornår er man syg nok? Hvornår ved man virkeligt, at der ikke er noget håb? Frida Bomskov Sigersted, elev i 2.X



- Det er et frit land. Jeg synes, at man har ret til, når man selv synes, det er forbi, at det så også er forbi, siger William Vig Stæremose.

- Men man skal også tage højde for personer, der er psykisk ustabile, som tit kan skifte mening, siger Rasmus Saugmann Sørensen og tilføjer:

- Hvis man så giver dem muligheden for at få aktiv dødshjælp, så er det vel på en måde at begå et mord, hvis personen ville have ændret mening igen.

Eleverne i det hvide klasselokale er splittede. Nogen er for, andre er imod, men en ting, er eleverne helt enige om. Nemlig, at det er et svært emne at tage stilling til.

-Hvor går grænsen så? Hvornår er man syg nok? Hvornår ved man virkeligt, at der ikke er noget håb? spørger Frida Bomskov Sigersted.

Den almene dannelse

Målet for undervisningen er ikke, at eleverne skal blive enige. Klassens underviser Jacob Friis synes, at det er vigtigt at eleverne tager stilling til emnet, hvorfor det også er kommet på skoleskemaet for 2.g-klassen.

- Den her almene dannelse er en ret stor del af det, at tage en ungdomsuddannelse. Det er ret vigtigt at kunne forholde sig til nogle af de her store ting, fortæller han.

2.x er langt fra de eneste danskere, der har taget stilling til emnet.

I 2017 svarede 72 procent af danskerne nej til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør fastholde sit forbud mod aktiv dødshjælp i en undersøgelse af YouGov for Kristeligt Dagblad.

Det er også et vigtigt emne, at tage stilling til, mener 2.x' religionsunderviser, Jacob Friis.

- Aktiv dødshjælp og de etiske overvejelser bag det, er en ret stor del af det at være menneske.