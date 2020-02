11 nye musiknavne: Legender på vej til fynsk festival

Mindst to generationer vil til sommer kunne mærke suset, når Heartland sætter strøm til to af musikhistoriens legender.

Den fynske festival på Egeskov Slot har fået ingen ringere end den Grammy-hædrede Beck og The Beach Boys-frontmanden Brian Wilson på plakaten.

De to fik deres gennembrud i henholdsvis 1990'erne og 1960'erne og har op gennem årene sat deres klare aftryk på populærmusikkens udvikling.

Udover Beck og Wilson præsenterer Heartland onsdag ni andre navne, hvor man finder en stærk pakke af det bedste fra den danske musikscene.

Der bliver således mulighed for et genhør med Spleen United, som efter seks års pause er tilbage i det originale line-up.

Nephew-profilen Simon Kvamm er tilbage på spillelisterne med bandet Hugorm, som indtil videre har udgivet en håndfuld smagsprøver på, hvor Hugorm synes at bevæge sig hen.

Den fynske singersongwriter og crooner Claus Hempler stiller op med en akustisk udgave af sit seneste album, mens brandvarme Annika Aakjær er i fuld sving med at bevise, at hun kan meget andet end sit menustrations-hit fra Zulu Comedy Galla.

De sidste fem nye navne på årets plakat er Femi Kuti, Cat Power, The Avalanches, L’Imperatrice og José González.

PUJ, The National, Phlake, Kurt Vile

I forvejen har Heartland annonceret, at der er genhør med det danske rockband Psyched Up Janis med Sune Rose Wagner (The Raveonettes, red.) og bandets klare inspirationskilde The Jesus and Mary Chain fra Skotland.

Desuden kommer den danske succesduo Phlake og stjernerne fra det amerikanske indierockband The National til Midtfyn sammen med amerikansk-canadiske Rufus Wainwright, bluesikonet Seasick Steve og indierockens superstjerne Kurt Vile, som har en fortid i indierockbandet The War on Drugs.

Heartland 2020 finder sted fra fredag den 29. maj til søndag den 31. maj ved Egeskov Slot på Midtfyn.

