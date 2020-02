Jim Lyngvild indtager Faaborg Kirke: - Min Jesus er super lækker

I sensommeren var multikunstneren Jim Lyngvild fra Korinth inviteret til høstgudstjeneste i Faaborg, og der blev han slået af noget:

- Kristendommen og asetroen har rigtig meget tilfælles. Især i høstgudstjenesten, hvor man giver et offer til de højere magter. Så kiggede jeg mig rundt og tænkte: Vi har en sammenhæng, vi har et sted, men der mangler noget på væggene. Og så gik jeg i krig.

TV 2/ Fyn Event inviterer nu til eksklusiv fernisering på Jim Lyngvilds billeder. Tilmelding nederst i artiklen.

Min Jesus er ikke en lille, lidende pind på et kors, som er udsultet og fuld af tristesse. Han er svulstig og lækker og muskuløs, men også meget smuk og ærbar. Jim Lyngvild

Han skal jo også være min Jesus

Præster og menighedsråd i Faaborg Kirke var med på idéen om, at Jim Lyngvild skulle skabe en række kæmpestore fotografier til udstilling i kirken. Hvert billede fortolker en bibelsk scene ud fra Jim Lyngvilds tanker og karakteristiske måde at skabe billeder på.

- Det her er mine tanker om kristendommen fortalt med størst mulig kærlighed. Man vil kunne mærke det Lyngvildske touch ved, at Jesus er super lækker. Jesus er ikke en lille, lidende pind på et kors, som er udsultet og fuld af tristesse. Han er svulstig og lækker og muskuløs, men også meget smuk og ærbar. Det er en kombination af stor respekt og kærlighed for manden Jesus. Han skal jo også være min Jesus, som jeg ville følge, hvis det var min religion, siger Jim Lyngvild.

Torsoen på Jim Lyngvilds udgave af Jesus. Foto: Alexander Aagaard

Lumsk og liderlig kirkekunst

De faste kirkegængere kan, ifølge Jim Lyngvild, forvente sig kysk og klassisk kirkekunst med et strejf af liderlighed og lummerhed. Den kombination har kirkekunsten altid haft. På en kirkebænk i Faaborg Kirke kan man for eksempel se en udskåret mand, der vender bagdelen til.

- Kirkekunsten har altid været lumsk og liderlig. Middelalderens kalkmalerier er langt mere svulstige og erotiske end det, som jeg har lavet, siger Jim Lyngvild.

Jim Lyngvild tester et af billederne til Faaborg Kirke i sit hjem, vikingeborgen Ravnsborg ved Korinth på Sydfyn.

Lokalt produkt

De enorme billeder er skabt af Jim Lyngvild selv hele vejen igennem. Han har gennem et langt forarbejde udtænkt og designet dem, har syet alt tøjet, lavet smykkerne og til sidst trykket på knappen på sit kamera.

Photoshop er ikke en mulighed, når Jim Lyngvild skaber sine værker. Højst et filter. På det store billede af Jesus på korset blev korset stillet op på stranden ved Faaborg. Modellen Christoffer Ellebirke blev sat op på det, vinden ruskede i de hvide klæder, og himlen var blå. Det hele er ægte sydfynsk.

Læs også Jim Lyngvild forener jul og vikinger med stort julemarked

Mobiltelefoner og stening

På billedet "Horen stenes" er der en kvinde, som tager et billede af den såkaldte hore med en mobiltelefon.

- Mobilen er jo vor tids stening. Man stener hinanden på sociale medier. Det prøver jeg at inkorporere på billederne, uden at det bliver for udtalt. Jeg gør det, for at unge også skal finde de her billeder interessante. De unge mennesker forstår måske mere det her fremfor en træudskåret middelalderaltertavle, siger han og fortsætter:

- Jeg håber, at de unge vil kigge op og tænke, at det her kan de spejle sig i.

Læs også Jim Lyngvild: - Man skal larme for at få succes

Jesus anno 2020

Da vi besøger Jim Lyngvild på hans vikingeborg Ravnsborg, har han netop fået sine billeder hjem i det store format og skal se dem for første gang.

- Det her en Jesus anno 2020. Jeg håber, at flere får lyst til at lave noget tilsvarende. Der hænger så meget ligegyldig kunst rundt i de danske kirker. Kunst, som ikke er tidssvarende. Gennem mine billeder vil jeg gerne give folk et forhold til deres kirke, siger Jim Lyngvild og fortsætter:

- Jeg elsker kirker, også selvom jeg bekender mig til en anden religion. Huset rummer så meget kraft og så lang en historie. Vi har en ubrudt tradition for at tro og elske og tænke i det her rum. Det er dét, som jeg gerne vil give tilbage til folk: At kirkerummet er et levende rum, som man gerne må føle noget i.

- Jeg selv elsker religion. Om det er islam, kristendom eller asatro. Pointen er, at man ikke ser sig selv som centrum for universet. Der er noget større end os selv, og det kan jeg rigtigt godt lide. Derfor vil jeg rigtigt gerne have, at unge mennesker selv finder en tro. Om de sidder her i kirken til en barnedåb og kan spejle sig i de her billeder, eller om de sidder i et hinduistisk tempel, det er jeg ligeglad med. Bare de finder noget, som er højere end dem selv, siger Jim Lyngvild.