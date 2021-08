Biler strandet på Avernakø trods reserve-færge

En brand ombord på færgen Faaborg III lørdag formiddag betyder, at færgen, der normalt sejler mellem Faaborg, Avernakø og Lyø, er ude af drift.

Ingen mennesker kom til skade ved branden, men for en hel del mennesker på Avernakø var den særligt ubelejlig. I denne weekend har der nemlig havnefest på øen og derfor en del flere mennesker, end der plejer.

Som erstatning for Faaborg III var færgen M/F Frigg Sydfyen søndag aften sat ind. Færgen, der kan laste op til 42 biler, havde dog ikke nok plads til, at alle biler kunne komme med, og omkring ti biler blev ladt tilbage.

Tyverisikring

To af dem, der ikke fik bilen med var Uffe Henriksen og Lars Rasmussen, der har været på knallerttur på Avernakø. Bilen, de savner, har været med dem som følgebil.

- Så må vi jo bare vente med at få den hjem til der kommer en færge engang. Vi ved ikke hvornår, men på et eller andet tidspunkt, siger Lars Rasmussen.

Uffe Henriksen valgte at tage mandag fri, efter han fandt ud af, han var strandet, så måske får han snart en mulighed for at hente bilen, men søndag aften er han med færgen på vej til Faaborg.

- Vi er jo i trygge hænder, for når der ikke kommer nogen færge til Avernakø, så er der ikke nogen, der kan løbe med vores ting, så vi tager det stille og roligt. Den står i sikre hænder derovre.