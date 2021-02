Dømt for at hjælpe til selvmord: Svend Lings rådgiver fortsat ind i døden

Selvom han er dømt for at medvirke til selvmod ved både Retten i Svendborg, Østre Landsret og Højesteret, får den tidligere læge Svend Lings stadig henvendelser fra folk, der vil have hjælp til at dø.

Cirka hver anden dag kommer der en ny henvendelse, og når det sker, svarer Svend Lings.

- Jeg rådgiver så godt, jeg kan. Det gør jeg ud fra den selvmordsmanual, jeg har lavet, og som ligger frit tilgængeligt på nettet, siger han.

Henvendelserne kommer både via mail og telefon fra syge eller pårørende til syge, som Svend Lings rådgiver.

Første gang, Svend Lings blev dømt for at medvirke til selvmord og selvmordsforsøg, var 26. september, hvor han blev idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Svendborg. Dommen ankede han til Landsretten, hvor dommen blev skærpet til 60 dages betinget fængsel.

Efterfølgende får Svend Lings lov til at få sin sag behandlet ved Højesteret, hvor dommen i september 2019 blev stadfæstet. Men det har ikke fået den tidligere læge til at afstå fra at rådgive folk til at begå selvmord.

- Selvmordsmanualen er blevet opdateret en gang imellem, men ellers er det den samme vejledning, jeg giver til folk, siger han.

- Viser behov for aktiv dødshjælp

Ifølge den pensionerede læge, der i 2017 mistede sin autorisation, er de mange henvendelser om selvmord et udtryk for, at lovgivningen bør laves om.

- Det viser bare, at der er et behov for aktiv dødshjælp, siger Svend Lings.

Du er tidligere blevet idømt en betinget fængselsdom for at hjælpe syge mennesker til at begå selvmord. Nu fortæller du, at du stadig får mange henvendelser fra folk. Vejleder du stadig folk til, hvordan de kan begå selvmord?

- Ja. Det, jeg måtte blive udsat for, er ingenting i forhold til, hvad de, der beder om min hjælp, skal holde ud.

Svend Lings bekræfter, at der er lykkedes for mange af de folk, der har henvendt sig, at begå selvmord. Af gode grunde ved han jo ikke, om det er lykkedes i alle tilfælde.