Et grønt alternativ: - Biogas kan hjælpe os i mål

Kokasser, svinelort og minkafføring kan være med til at gøre fremtiden grønnere - hvis altså det kan betale sig.

Og det kan det snart. Sådan lød det fra Nature Energy mandag, da klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet besøgte virksomheden i Ringe.

Virksomheden fremlagde en plan, der ikke bare lægger op til mere biogas, men også billigere biogas.

- Vi får omkostningerne til at gå ned efterhånden som vi bygger flere store biogasanlæg, og bruger dem til industriel produktion, fortæller direktør for Nature Energy, Ole Hvelplund.

Hvad er biogas? Biogas er et grønnere alternativ til naturgas, som er et fossilt brændstof ligesom kul og olie. Forskellen på de to gasser er at biogassen bliver fremstillet af forskellige typer organisk affald, mens naturgassen skal hentes op fra undergrunden. Selvom naturgas er et af de mere grønne alternativer til både olie og kul, så er biogassen altså mere eller mindre CO2-neutral. Kilde: Experimentarium.dk Se mere

En dyr investering

Selskaber som Nature Energy får støtte fra regeringen til at blive konkurrencedygtige, ligesom vindmølleproduktionen også fik i første omgang. Investeringerne i vedvarende energi er en del af regeringens grønne omstilling og er ifølge ministeren vigtige.

- Vi er med, vi vil gerne støtte udvidelser og udvikling. Det er klart at det her med at vi bruger mange offentlige penge på at støtte biogas, det gør vi af en årsag, siger Dan Jørgensen og tilføjer:

- Det er ret dyrt i støtte lige nu. Det er ikke for dyrt, men det er klart, at vi på sigt gerne skulle derhen, hvor det er konkurrencedygtigt.

Derfor skulle dagens møde mellem Nature Energy og ministeren handle om virksomhedens fremtidsudsigter - udsigter, der ser gode ud.

- Vi bygger de store anlæg, og vi industrialiserer og dermed får vi omkostningerne ned. Vi vil ikke være afhængige af støtte fra staten. Vi skal have fundet en løsning, så vi kan klare os uden støtten, fortæller direktøren.

Anlægget ved Ringe producerer årligt 11 millioner kubikmeter biogas, svarende til varmeforbruget i 7.000 boliger. Håbet er altså, at virksomheden i 2030 kan levere dobbelt så meget biogas til samme pris, som de gør i dag.

Gode grønne udsigter

Det var en begejstret klima-, energi- og forsyningsminister, der forlod Nature Energy i Ringe.

- Vi tager noget, der kommer ud af bagenden på en ko eller gris, og laver det om til tørstof og gas, som kan bruges i vores energisystem, siger klimaministeren.

Og det vil Nature Energy gerne fortsætte med.

- Vi vil jo gerne bygge så mange biogasanlæg som overhovedet muligt. Vi skal have nogle samarbejdspartnere ude fra landbruget eller andre steder, hvor vi kan få biomasse fra, så kan vi bygge rigtigt mange biogasanlæg, siger direktør, Ole Hvelplund.

- Det vil være den grønne energiform, der kan hjælpe os i mål de steder, hvor det ikke er muligt at bruge andre former for vedvarende energi, afslutter Dan Jørgensen.

