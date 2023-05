Fyn går agurk: Tonsvis af æbler blev ikke høstet

Som regel hænger omkring fem procent af høsten tilbage, og oveni er 15 procent af frugterne så medtagne udseendemæssigt, at de bliver solgt til æblemost, fortæller han. Men i år var prisen så lav på æbler til most, at det ikke kunne betale sig at plukke den andel.

- De gode avlere kommer ud med et nul på bundlinjen, hvor andre som mig kommer ud med røde tal. Så tærer man på egenkapitalen eller får hævet kassekreditten, siger han.

Tonsvis af spild

Hos en af landets største frugtplantager, Ørskov Frugt ved Oure, estimerer æbleavler Niels Ørskov, at mellem 400 og 500 ton æbler blev hængende på træerne sidste år. Og fra Ullemose Frugt, også ved Oure, anslår Jesper Ullemose, at man samlet set har måttet lade omkring 100 ton æbler hænge i 2022.

- Det hænger ikke sammen, når vi taler om bæredygtighed, men det var simpelthen for dyrt at høste. Generelt er det svært at sælge dansk frugt i supermarkederne, og det er lidt øv, siger Jesper Ullemose.

Den betragtning er Jan Jager enig i, og han tror i høj grad, at det handler om forbrugernes forventninger til udseendet - og de færreste ved eksempelvis ikke, at det inden for æblesæsonen er vidt forskelligt, hvornår æblerne vokser og er friske.

- Danske æbler er ikke altid de pæneste på hylden, men de smager mindst lige så godt. Vi vælger bare med øjnene på indkøbsturen, og ligger der udenlandske med flotte farver, så er det ofte dem, man lægger i kurven, forklarer han. Ifølge avleren får man meget ud af bare lidt viden om, hvornår bestemte æblesorter er i sæson. Så får man nemlig den bedste smag.

Svendborg Kommune er landets største æblekommune målt på æbleplantage-hektarer, hvor sorter som Ingrid Marie, Elstar og Discovery bliver dyrket. Nordfyns Kommune er landets fjerde største æblekommune.

Flere svære år

En kritiker vil sige, at der altid vil være dårlige år. Må man ikke leve med det?

- Modsat mange andre leverer vi varer med en begrænset holdbarhed, og erhvervet har generelt svært ved at tiltrække nye avlere, fordi det er så investeringstungt at komme i gang. Vi er jo bundet til et træ i 20 år, der ofte først begynder at give frugt et par år, efter vi har plantet det, siger Jan Jager, der spår en langt bedre høst i år sammenlignet med den, der lige har været.