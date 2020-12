Fyns Politi advarer mod tricktyve på Fyn

Fredag kort efter middag blev en guldsmed i Faaborg udsat for et tricktyveri, hvor to gerningsmænd kom afsted med smykker til en værdi af 35.000 kroner.

De to personer talte på gebrokken engelsk, mens de var inde og kigge på smykker, hvorefter de forklarede, at de skulle ud og hæve penge.

Efter tricktyveri fra forretning i Faaborg henledes opmærksomhed på en 35-40 årig mand, østeuropæisk af udseende med et stort modermærke på højre kindben og en 55-60 årig kvinde, østeuropæisk af udseende, langt sort hår, blomstret nederdel. Ring 114 hvis opl. om disse #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 18, 2020

Fyns Politi efterlyser de to personer, der beskrives som en 35-40 årig mand, østeuropæisk af udseende med et stort modermærke på højre kindben og en 55-60 årig kvinde, østeuropæisk af udseende, langt sort hår og en blomstret nederdel.

Kan være omrejsende kriminelle

Finn Wegener, der er politikommisær ved Fyns Politi oplyser, at det kan være omrejsende kriminelle.

- Vi har en idé om, at det kan være de kører videre til en anden by, siger Finn Wegener.

Læs også Her er forklaringen: Derfor kan flere butikker i Rosengårdcentret fortsat holde åbent trods nedlukning

Derfor hører de meget gerne fra vidner, som kunne have set de to gerningsmænd, og som kan give et signalement på hvilken bil, de kører i.

- Guldsmede og lignende på Fyn og i Syd- og Østjylland skal være særligt opmærksomme, hvis der skulle dukke sådan et par op i deres forretning, siger Finn Wegener.

Fyns Politi arbejder nu på at få fat i billeder og video fra overvågningen, som de vil sende ud til offentligheden senere i dag.

Hvis du har oplysninger eller har set de to gerningsmænd så ring til Fyns Politi på 1-1-4.