Fynsk festival rykkes til sidst på året

Coronakrisen har fået festivaler over hele landet til at rive sig i håret for at finde en løsning efter aflysningerne i 2020.

Herunder også Midtfyns Festival, der nu har taget konsekvensen. Det betyder, at festivalen fremfor at ligge i maj som normalt forventes at blive afholdt i september, lyder det i en pressemeddelelse.

- Midtfyns Festival handler i høj grad om at skabe noget sammen, og som tingene ser ud nu, kan vi ikke få det samarbejde, vi gerne vil have med vores gæster, vores frivillige og vores samarbejdspartnere. Og så vil vi hellere vente til september, så der er mulighed for at mødes og inddrage folk i festivalen, siger festivallederen Kim Skovby Klindt.

Med de nye datoer, 3.-4. september, forventer han, at man er på den anden side af de hårde coronarestriktioner og kan afholde en festival, der ligner sig selv.

Vil lære af de store festivaler

Festivallederen peger på, at coronavaccinen efter Sundhedsstyrelsens planer skulle være rullet ud til den tid. Men er der fortsat restriktioner, håber Kim Skovby Klindt derimod, at Midtfyns Festival kan lære af arrangørerne bag sommerens koncerter og festivaler.

- Vi er en lille festival drevet af frivillige, og det ville være for stor en opgave for os, hvis vi skulle være de første i festivalsæsonen, som stod for afprøvningen af de forskellige coronatiltag, siger Kim Skovby Klindt.

- De store festivaler har en langt større organisation og flere kræfter til at løfte sådan en opgave. Derfor er vi små festivaler meget taknemmelige for det gode samarbejde, der er mellem festivalerne, så vi kan få glæde af deres erfaringer.

Snart kommer kunstnere på plakaten

Kim Skovby Klindt kan i forbindelse med udmeldingen om flytningen afsløre, at planlægningen allerede er i fuld gang.

- Der bliver fart på i de kommende måneder, men det hører med, og vi glæder os. Vi laver festival, fordi vi synes det er sjovt, og fordi vi gerne vil feste med fynboerne og alle andre festhungrende gæster, når vi engang er på den anden side af Coronaen, siger han.

Midtfyns Festival forventer at kunne melde de første kunstnere ud i løbet af kort tid.