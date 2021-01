Fynske festivaler: Sådan gør vi til sommer

Der er optimisme blandt de fynske festivaler i forhold til, om sommerens musikevents kan gennemføres. TV 2 Fyn har været i kontakt med alle de større festivaler på Fyn, og alle festivaler planlægger lige nu årets festival, mens de tænker forholdsregler for corona ind i planlægningen.

Den første fynske festival i kalenderen er Heartland, som foregår på Egeskov ved Kværndrup. Festivalen, der fokuserer på talks, samtidskunst, mad og musik er planlagt til at løbe af stablen i tre dage i perioden 27., 28. og 29. maj.

Janne Villadsen, der arbejder med program og udvikling på Heartland, fortæller, at uanset usikkerheden arbejder folkene bag festivalen videre med at arrangere årets festival, efter at den femte udgave af Heartland blev aflyst sidste år.

- Vi er i en usikker tid, og vi kender ikke fremtiden, og vi ved ikke, hvordan verden ser ud til maj. Men vi er gået i gang med at planlægge festivalen til sommer, og vi håber, at vi kan få en uforglemmelig oplevelse på Fyn. Allerede i sommeren 2020 offentliggjorde vi det første navn til festivalen 2021.Vi følger myndighedernes anbefaling meget nøje, siger Janne Villadsen fra Heartland.

Festival skal gennemføres

Hos den genopståede Midtfyns Festival er der ingen usikkerhed at spore. Årets festival skal gennemføres. Festivalen skulle egentlig have været den første af de fynske festivaler, men arrangørerne har besluttet at skubbe årets festival for at komme på den anden side af vaccineudrulninger og for at kunne lære af de erfaringer, som de andre festivaler gør sig i forhold til at arrangere festival med coronavirus i baghovedet.

- Vi arbejder benhårdt på, at den skal gennemføres. Vi har fået samlet nogle folk, vi har gjort os nogle erfaringer, og vi har fået sat os på danmarkskortet igen. Den chance og det hårde arbejde, der ligger i det, er vi ikke klar til at opgive. Den historie skal leve videre, siger bestyrelsesformand for Midtfyns Festivalen Sune Vesterlund.

På torsdag skal bestyrelsen endeligt afgøre, hvornår festivalen skal rykkes til.

- Vi vil prøve at komme så langt med at afholde festivalen inden for vores værdier. Derfor rykker vi fra sidst i maj til et senere tidspunkt, så vi kommer på den anden side af vaccinen. Og så må vi kigge på, hvad der er af restriktioner på det tidspunkt og justere ind efter det, forklarer Sune Vesterlund.

Tinderbox: Vaccine er positive nyheder

Hos Fyns største festival, Tinderbox, hvor der i 2019 var over 40.000 deltager, går arbejdet med at planlægge dette års festival planmæssigt. Festivalen ligger fra den 24. til den 26. juni.

Læs også Tinderbox kræver svar: Ny aflysning kan få alvorlige konsekvenser

Tinderbox vil ikke stille op til interview om deres planer, men skriver i en e-mail til TV 2 Fyn.

- Lige nu er vi i gang med at skabe programmet og rammerne for Tinderbox 2021, men det er endnu for tidligt at tale om konkrete tiltag. Det er positive nyheder med den nye vaccineplan, og vi håber selvfølgelig, at det betyder, vi kan byde vores gæster velkommen til sommer. Det er dog vigtigt at huske på, at det er regeringen, der beslutter, om der dermed kan afholdes festivaler i 2021, oplyser Tinderbox.

Langelandsfestivalen er optimistisk

Hos arrangørerne af den festival, som kalder sig selv for Danmarks største havefest, Langelandsfestivalen, er de også optimistiske i forhold til, at sommerens festival bliver til noget. Normalt er der omkring 25.000 deltagere i festivalen, der ligger i uge 30, som er i slutningen af juli.

- Vi er positive og optimistiske, og vi tror på, at der kommer en festival til sommer, siger Nicklas Lundorf fra Langelandsfestivalen.

Langelandsfestivalen arbejder sammen med en række af landets øvrige store festivaler gennem brancheforeningen Dansk Live for at kunne gennemføre sommerens festivaler.

- Vi kunne godt tænke os, at der kom noget testsystem op at køre i samarbejde med myndighederne. Vi kan ikke være sikre på, at alle er vaccineret på det tidspunkt. En anden del af løsningen er, at folk skal testes, når de går ind, eller medbringe et vaccinepas, som viser, at de er nytestet, siger Nicklas Lundorf.

Nicklas Lundorf glæder sig over, at vaccinationerne er ved at blive rullet ud, men opfordrer også til, at politikerne tager stilling til, hvordan det ser ud for sommerens festivaler.

Skarøfestivalen planlægger ufortrødent

På Skarøfestivalen er arrangør Lasse Bekker i fuld gang med at planlægge sommerens festival. Festivalen, der ligger fra den 4. - 7. august har omkring 1.500 deltagere, og der er stort set udsolgt til sommerens festival, da billetterne fra sidste års aflyste festival kunne overføres til festivalen i år.

- Vi agerer lige nu som om, at festivalen bliver afholdt. Uanset hvad må vi handle. Vi fortsætter med at booke færger og forberede. Når vi har den tro, så planlægger vi også med at lave aftaler med madvogne og ekstrafærger. Skulle der komme nye regler, så må vi file til. Vi har allerede løbet et maratonløb i at ad-hoc’e os frem, siger Lasse Bekker.

Når der skal arrangeres en gigantisk havefest med 1.500 deltagere, er man som arrangør nødt til at være godt forberedt. Derfor ser Lasse Bekker heller ikke noget alternativ til at fortsætte planlægningen.

- Nu skyder vi efter, at vi gennemfører. Det er også, fordi der er ikke noget alternativt, for vi kan ikke vente med at begynde at planlægge i juli, hvis vi skal holde en festival i august, forklarer Lasse Bekker.

Avernax overvejer at droppe fælles opvask

Hos Avernax, der er planlagt til at blive afviklet på Avernakø i dagene 12. - 15. august, ser arrangørerne også lyst på sommerens festival.

- Vi lægger ikke hovedet på blokken om, at der er en festival, men jeg tør godt sige, at vi nu er optimistiske og fortsætter vores planlægning, som vi hele tiden har gjort. Det har klart givet lidt mere gejst, at det ser lidt mere lyst ud, siger formand for Avernax Jesper Kirkbak.

Avernax-festivalen er blandt andet baseret på fællesspisning, og på at deltagerne sammen vasker deres service op, efter at de har spist. Arrangørerne bag festivalen har nedsat en corona-arbejdsgruppe med forskellige fagfolk fra sundhedssektoren, som er venner af nogen i organisationen. Gruppen er ved at gentænke festival ud fra et coronaperspektiv, og her kan den fælles opvask risikere at blive droppet.

- Et af de forslag, der er oppe at vende, er, om vi skulle have faste spisegrupper. Normalt finder man sammen otte-og-otte fra måltid til måltid, men måske det var en god idé, at det var de samme, man spiste med hver gang. Vi har ikke engangsservice eller -bestik på Avernax, og vores gæster vasker selv op. Men her overvejer vi, om vi skal have industriopvaskere. Og så skal vi selvfølgelig indkøbe ekstrameget håndsprit, siger Jesper Kirkbak.

På Avernax får alle deltagere deres eget krus, som de kan bruge til at drikke øl og vand af, og netop det koncept skal også gentænkes.

- Når man kommer til festivalen, får man sin egen personlige tinkop, men man kan godt komme til at bytte lidt med andre gæster, når musikken spiller. Derfor overvejer vi at hjælpe gæsterne på vej med et håndfast system med navne på kopperne, så de ikke bliver blandet sammen, forklarer Jesper Kirkbak.