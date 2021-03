Groft hærværk, mener politiet: Familie hakkede bark af levende træer på fynsk shelterplads

Søren Nørgaard Meinert fra Vipperød på Vestsjælland var sidste sommer på ferie med sin kone og to børn på en shelterplads ved Trente Mølle på Sydfyn.

Som så mange andre syntes han, det var fedt at komme ud i naturen. Freden blev dog kortvarigt spoleret af en familiefar og hans børn.

Ifølge Søren Nørgaard Meinert havde faren nemlig fået sine børn til at indsamle bark, så de kunne tænde et bål. Problemet var bare, at faren instruerede børnene i at hakke barken af levende træer med økser.

- Jeg tænker, det er uvidenhed. Ellers er det fuldstændig vanvittig, det de har gang i her, siger Søren Nørgaard Meinert til TV 2 Fyn.

- Barken er jo vækstlaget på et træ. Så det er det værste, man kan gøre ved træet - og samtidig er det fuld af saft og dårligt at tænde bål med, forklarer Søren Nørgaard Meinert, der i øvrigt er skolelærer og underviser i biologi.

Ifølge ham nåede børnene at hakke bark af mellem 10 og 20 træer.

- Vi var på sommerferie, og jeg ville egentlig ikke bruge min tid på at lege bussemand, fortæller han.

Derfor kontaktede han Leif Sørensen, der er naturvejleder hos Trente Mølle, som driver shelterpladsen.

- Jeg ringede til faren, som bekræftede, det var sket, fordi han ikke lige havde holdt øje med dem. Men han sagde, det kun drejede sig om et enkelt træ, siger Leif Sørensen til TV 2 Fyn.

Han sendte en kollega forbi pladsen, som kunne konstatere, at der var tale om langt flere træer. Så Leif Sørensen ringede igen faren op og bad dem pænt om at pakke deres ting og forlade shelterpladsen.

Sagen er efterfølgende blevet meldt til Fyns Politi, der over for TV 2 Fyn bekræfter, at de efterforsker sagen som groft hærværk. Fordi sagen stadig er under efterforskning, har politiet ikke yderligere kommentarer.

Flere af træerne omkring shelterpladsen har fået fjernet barken med økser. Foto: Søren Nørgaard Meinert

'Heldigvis meget få'

Sommeren 2020 var som bekendt i coronaens tegn, og det betød, at mange danskere ikke kunne rejse udenlands på sommerferie. Derfor oplevede shelterpladser i hele landet også en markant fremgang i antallet af besøgende.

- Der har aldrig nogensinde været så populært at sove i shelters. Vi har jo et kæmpe behov for at komme ud i naturen i de her coronatider, siger Leif Sørensen.

Det gælder også på de shelterpladser, som Trente Mølle driver for Faaborg-Midtfyn Kommune, der ejer dem. Sidste år havde de 97,8 procent flere gæster end året før. Men når så mange bevæger sig ud i naturen, vil der også være nogle, som ikke ved, hvordan man opfører sig.

- Der er heldgivis meget få personer, der ikke kan finde ud af det. Men folk kan ikke nødvendigvis se, at lige præcis det, de gør, får enorme konsekvenser, hvis allesammen gør det, fortæller naturvejlederen.

Han understreger, at sommerens episode er et ekstremt tilfælde.

- Lige i den her situation, tænker jeg, det nok bare er en sag om uansvarlighed, siger Leif Sørensen.

Hvad angår træerne, så venter Trente Mølle og ser, hvad der sker. Men Leif Sørensen forventer, at nogle af træerne går ud, mens andre vil overleve.

Hvis man vil sove i shelter skal man flere steder booke dem i forvejen. Det kan man blandt andet gøre på bookenshelter.dk og Naturstyrelsens hjemmeside.

