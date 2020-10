Højresvingsulykker: Lastbilkaravane lærer elever om trafiksikkerhed

Tirsdag fik elever i 2. klasse på Tre Ege skolen i Ryslinge besøg af den nationale kampagne: Lastbilkaravanen.

Det er ITD, brancheorganisation for den danske vejgodstransport, der står for kampagnen, der handler om trafiksikkerhed omkring lastbiler for de yngste trafikanter. Målet er mere tryghed og forståelse blandt trafikanterne.

- Vores medlemmer transporterer langt størstedelen af alle varer i Danmark. Derfor føler vi, at vi har et særligt ansvar for at være med til at sætte fokus på trafiksikkerhed, fordi vi fylder enormt meget ud på vejene, siger Malene Vitus, der er projektleder på Lastbilkaravanen, ITD.

Alle eleverne fik neongrønne refleksveste og fik blandt andet lov til at møde en rigtig lastbilchauffør og se lastbilen indeni.

- Det var helt vildt sjovt, og der var langt ned, siger Emil Vang Christansen, der er en af eleverne i 2. klasse på Tre Ege skolen.

Den kritiske zone

Sammen med vestene får eleverne også undervisningsmateriale, som de kan bruge til deres trafiksikkerhedsundervisning. Gennem sang og dans lærer børnene om lastbilen, og hvordan de skal agere i trafikken. Derudover demonstrerer Lastbilkaravanen, hvor god en cykelhjelm er.

- Gennem sang, dans og rim og remser håber vi på, at eleverne får remser, som de kan huske på, når de færdes ude i trafikken og lærer, at de enten skal blive bag ved lastbilen eller foran lastbilen. Men i hvert fald blive væk fra lastbilens højre side, siger Malene Vitus.

Den røde cirkel illustrerer den kritiske zone. Foto: Ole Holbech

Rundt om lastbilen var der illustreret, hvad det især er, at eleverne skal være opmærksomme på med lastbilerne i trafikken.

- Ved lastbilens højre fordæk er der en rød måtte, som indikerer den kritiske zone, og det er her, man skal blive væk fra, siger Malene Vitus.

Hun håber på, at kampagnen kan være med til at sprede budskabet endnu længere ud.

Kampagnens tre vigtige budskaber Udover at få refleksveste bliver eleverne i 2. klasse undervist i de tre livsvigtige huskeregler: Bliv bag ved lastbilen, når den kommer først til et kryds Bliv foran lastbilen, når cyklisten kommer først til et kryds Bliv væk fra lastbilens højre forhjul.

- Vi håber på, at eleverne får gode trafikvaner. Vi håber på, at de taler med deres forældre, når de kommer hjem, så forældrene også får det gode budskab. Og så håber vi selvfølgelig på, at det er med til at redde liv, siger hun.

Kampagne med corona-restriktioner

Normalt besøger Lastbilkaravanen 3.000 elever igennem en kampagne, men på grund af corona-virus har de ikke kunnet afholde den, som de plejer. Men emnet er - trods corona-virus - ligeså vigtigt, og derfor kører Lastbilkaravanen også i år.

- I denne her kampagne har vi valgt at sende 55.000 grønne refleksveste ud til alle elever i 2. klasse i de danske folkeskoler. Og så tager vi rundt til enkelte skoler, hvor der er mindre klasser og besøger dem, siger Malene Vitus og fortsætter:

- Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler med mundbind, afstand og spritten. Så vi ved, at vi overholder sundhedsmyndighedernes krav.