Hotelejer overfaldet med dårlige anmeldelser efter besked om mundbind

På Hotel Faaborg på Sydfyn har man valgt at holde fast i, at gæster skal vise coronapas og bære mundbind i restauranten. Det sker på grund af et ønske om at passe på sig selv og gæsterne.

- Hvis jeg bliver smittet, så skal jeg lukke mit hotel, og om lidt er der ikke længere nogen hjælp at hente, og det har jeg ikke råd til. Så foruden brugen af sprit og de generelle anbefalinger beholder jeg kravet om både mundbind og coronapas, sagde hun mandag til TV 2.

Bliver bombarderet

Men det ønske er blevet taget overordentligt dårligt imod af en række facebookbrugere, der har valgt at give dårlige anmeldelser på hotellets facebookside.