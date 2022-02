Tirsdagens coronatal: Lille stigning i smitten

Smittetallene for de enkelte kommuner opgøres over syv dage. I de ti fynske kommuner er der samlet set over en uge fundet 26.579 smittetilfælde. Dermed er tallet lidt højere, end det var mandag, hvor det lå på 26.515.

Fald i tre kommuner

I tre fynske kommuner går smittetallet tilbage i forhold til mandag. Det er tilfældet i Odense, Kerteminde og Nordfyns Kommune.

I Odense er forskellen på 185 smittetilfælde, mens Kerteminde og Nordfyn begge har ni færre tilfælde i forhold til mandag.