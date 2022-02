Hotelejer fortsætter med krav om mundbind og coronapas - men må hun egentlig det?

- Det kan for eksempel være et krav om, at ens gæster eller kunder skal kunne fremvise en negativ test, have gyldigt coronapas eller skal bære mundbind.

Sundhedsmyndighederne understreger dog, at man ikke bør afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager - eksempelvis på grund af et fysisk eller psykisk handicap - ikke kan leve op til krav om vaccination, test eller mundbind.

Må hun stille krav om vaccination?

Hotel Faaborg stiller ikke krav om, hvorvidt gæsterne er vaccinerede eller ej, men ifølge sundhedsmyndighederne er det også en mulighed.

Her gælder der dog også nogle undtagelser.

- Man bør ikke afvise personer, der af sundhedsfaglige årsager ikke kan blive vaccineret.

- Det gælder for eksempel personer, der lider af visse sygdomme eller allergier, børn under fem år og gravide i første trimester, lyder det fra sundhedsmyndighederne.

Hotelejer: Derfor er der strengere krav på mit hotel

Charlotte Stiller fra Hotel Faaborg holder fast i, at hun har strengere krav på sit hotel.

- Hvis jeg bliver smittet, så skal jeg lukke mit hotel, og om lidt er der ikke længere nogen hjælp at hente, og det har jeg ikke råd til. Så foruden brugen af sprit og de generelle anbefalinger beholder jeg kravet om både mundbind og coronapas, siger hun.