Kampklædte betjente: Stor politiaktion i Ringe afsluttet

Kampklædte betjente fra Fyns Politi var tirsdag eftermiddag massivt til stede ved en politiaktion på Svendborgvej i Ringe.

Aktionen begyndte kort før klokken 16 og blev afsluttet omkring klokken 18.

- Vi er ved at afslutte dernede. Det forløb stille og roligt, og manden er nu anholdt, siger Sten Nyland, vagtchef ved Fyns Politi.

Vagtchefen forklarer, at aktionen skyldtes, at politiet 'af politimæssige årsager' gerne ville tale med en person, som dog ikke ønskede at tale med ordensmagten.

- Han ønskede ikke at tale med os, og derfor lagde vi den her plan, og den har vi nu gennemført stille og roligt, siger Sten Nyland.

Tidligere på eftermiddagen forklarede vagtchefen situationen og de mange kampklædte betjente således:

- Der er en borger, som vi er nødt til at skulle i kontakt med, og hans adfærd gør, at vi tager vores forholdsregler for både at passe på ham, de personer der bor omkring og også os selv.

Vagtchefen afkræfter forlydender om, at der skulle have været en skudepisode i forbindelse med, hvad han på politisprog kalder for en 'politiforretning'.

Sten Nyland understreger, at der ikke hverken er eller var fare på færde for beboerne i området.

- Folk skal bare følge politiets anvisninger dernede, siger vagtchefen.

Som følge af episoden var Svendborgvej spærret af mellem Dybendal og Grønnevang.

Foto: Alexander Aagaard