Læge fragter medicin til krigen: - Det er også vores krig det her

Det kan en anden fynsk læge, Mikkel Præst også skrive under på. Han er frivillig læge for organisationen Ukraine-Denmark Humanitarians, der leverer nødhjælp til Ukraine og samarbejder om at sende 3D-printede dele til årepresser til det krigsramte land.

- De er ved at løbe tør for sundhedsfaglige forsyninger, og det er meget simple ting, de mangler. Det er ikke tæpper og bamser, der har brug for ved frontlinjen, hvor folk bliver bombet, de har brug for årepres, siger Mikkel Præst.