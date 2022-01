Landmand fra Lyø fik nej til realkreditlån: Håber nu på finansiering fra private

Tilbagebetaling af lånet

Derfor undersøger familien nu muligheden for at sikre sig investorer ved hjælp af crowdlending. Her kan virksomheder og private investere et større eller mindre beløb til en rente på omkring fem procent. Lånet vil så blive betalt tilbage efter en årrække.

- Det er meget vigtigt for os, at det her er et lån. Vi synes, vi er en god investering. Vi har et godt produkt, som har mere sikkerhed end aktier og statsobligationer. Vi er ikke lige så troværdige som staten, men vi synes stadig, vi har et godt og velfunderet projekt, siger Bjarne Hansen.