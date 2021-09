Mads og Emil vil gøre en bæredygtig forskel: - For os er affaldet en ressource

Et usædvanligt fænomen er opstået på genbrugstationerne i Gelsted og Middelfart. To unge fyre gør det modsatte af alle andre. De henter affald i stedet for at aflevere det.

- For os er affaldet en ressource. Vi kan bruge det til at lave nye produkter, og på den måde genanvender vi materialerne, fortæller Mads Maegaard Jørgensen.