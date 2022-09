Langvarig tørke i fynske åer: - Alle fiskene er døde

Der er hverken fisk eller vand tilbage i åen.

Knastørt og varmt sommervejr har været hårdt for en række sydfynske åer, der er tørret fuldstændig ud flere steder.



Skelbækken ved Vester Skerninge er et af de steder på Fyn, der er hårdest ramt.

- Der er simpelthen bare tørret ud det hele. Alle fiskene er døde. Der er intet vand. De døde simpelthen af iltmangel og vandmangel. Det er sørgeligt at se sådan et syn, siger Kim Laursen, der er formand for Faaborg Sportsfiskerklub.

Små fisk gisper i overfladen

I takt med at tørken i løbet af sommeren har ramt Fyn, og vandet gradvist er forsvundet, har lokale lystfiskere set små fisk, der gisper i overfladen, og de har fundet døde ørreder i vandhullet.

- Det er en bæk, der er produktiv i normale år, hvor der er en god produktion af små ørreder, som er til gavn for lystfiskere og erhvervsfiskere, siger Kim Laursen.