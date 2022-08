Mur der skal beskytte Faaborg mod stormflod gavner ikke alle

Det ser dramatisk ud, når vandet stiger ind over kajerne i Faaborg.

Problemer med oversvømmelse i Faaborg opstår især, når vand, der er presset op i i den østlige del af Østersøen af storm, vender tilbage og presses ind i Det Sydfynske Øhav og Faaborg Fjord.

Edvin Sanggaard har boet på Færgevej siden 2013, og vandet har været tæt på flere gange:

- Den ene gang var det ikke så højt, at vi tog tiltag til noget, men i anden omgang anbefalede Beredskab Fyn, at vi beskyttede os med sandsække. Og der havde kommunen sørget for, at vi kunne hente nogle sandsække og selv fylde dem op og lægge for døren. Men vandet nåede ikke op til vores hus.

Brev til 1000 borgere

Edvin Sanggaard er en af de 1000 borgere, der nu har modtaget brev fra Faaborg-Midtfyn kommune om den kommende stormflodssikring. Sikringen kommer til at bestå af en mur langs hele den gamle kystlinie ind mod byen. En mur, der kan holde vand ude op til to en halv meter over daglig vande, og vel at mærke en mur, der beskytter hans bolig.

- Jeg synes, at det er rigtig fint, at vi bliver inddraget i overvejelserne om, hvordan man vil løse det, siger Edvin Sanggaard.

I brevet står der også, at borgerne skal være med til at betale, men ikke hvor meget det kommer til at koste.

- Vi ser frem til at blive orienteret om, hvad det eventuelt kan beløbe sig til, og så må vi tage den der fra og se, om vi kan se rimeligheden i det, siger Edvin Sanggaard.

Håber på statslig medfinansiering

Borgmester Hans Stavnsager (S) håber, at staten vil betale en del af beløbet.

- Det er jo nogle store udfordringer, vi står med i fremtiden. Jeg ved, at der er mange af mine andre kollegaer rundt omkring i landet, der har det samme budskab til regeringen og Folketinget, at vi synes, når vi snakker klimatilpasning, at så burde staten også løfte en del af ansvaret økonomisk.