Økokøer kom begejstrede på græs

Således var det ikke kun køerne der i år var begejstrede over, at komme på græs. Publikum var også trukket ud under åben himmel og faktisk havde 10.500 publikummer sikret sig billetter til de tre fynske gårde, der traditionen tro lukkede deres økologiske køer på græs.

TV 2 Fyn var tilstede, da køerne blev sluppet løs på Toftegaard ved Eskildstrup nordøst for Ringe.

Og som man kan se på hosstående optagelser, var køerne ventet med længsel af publikum, mens køerne var endnu mere glade for det grønne græs og den blå himmel.