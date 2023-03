Øl-direktør bryder tabu om stress på chefniveau: - Alle har brug for hjælp

Stress på chefgangen er et problem, som er svært at løse, for stress på chefniveau er desværre også et kæmpe tabu.



Det kan Eddie Szweda tale med om. Han er ejer og direktør på Midtfyns Bryghus i Årslev og tidligere stress-ramt. Nu står han frem med en opfordring til stressede ledere om at bryde tabuet.

I dag er der god stemning i produktionshallen på Midtfyns Bryghus, men stemningen har ikke altid været god på bryggeriet. Da direktør og ejer Eddie Szweda blev ramt af stress, gav det store problemer.

- Jeg kunne mærke på kroppen, at jeg havde en udfordring. Det ene minut var jeg super glad, indtil telefonen ringede, og så var det "åh for helvede", fortæller Eddie Szweda.

Eddie Szweda kunne dengang ikke finde ud af, hvordan han skulle håndtere situationen. Som mange andre ledere ignorerede han problemet og sendte det videre til medarbejderne.

- For mig var det værre som ejerleder at lægge sig ned. Og det tror jeg er svært for mange, siger han.

Brug for at bryde tabuet

Der er brug for at bryde tabuet om stress blandt virksomhedsledere. Det mener psykoterapeut Mette Balslev Lorenzen.

- Jeg vil gerne være med til at mane alle de her myter i jorden. Det er jo kun stærke mennesker, der ender herinde i klinikken med stress. Det er faktisk dem, der har været i stand til at vride armen på sig selv rigtig, rigtig længe, siger hun.

- Hvis man ikke gør noget ved det, kører man sig selv i graven. Det gør man, siger Eddie Szweda.

Stress-sygdom er på vej frem i lyset. Undtagen blandt chefer. Sådan lyder det fra ledelsesrådgiver og tidligere soldat Carsten Haugaard.

- Mange steder tidligere, og stadigvæk den dag i dag, når døren er lukket, kigger nogle ledere på dem, der falder med stress som, undskyld udtrykket, en flok svagpissere, siger han.

- Medarbejdere må efterhånden godt sige det alle steder. Vi må gerne sige stress. Men det er rigtigt, det er stadig tabubelagt på ledergangen, for det forventes, at lederen kan klare det her, siger Mette Balslev Lorenzen.

Ifølge tal fra teknologirådet kan det koste op imod fire millioner kroner, hvis en leder tilsidst må langtidssygemeldes. Dertil skal lægges udgifter til afledte sygemeldinger fra andre medarbejdere.

- En leder, der er sygemeldt fra virksomeheden, smitter hele organisationen. Så det er et stort problem, siger Mette Balslev Lorenzen.

Nu står Eddie Szweda frem med sin historie og håber, at han kan inspirere andre ledere til at gøre det samme.



- Der er mange, der tror, at man som leder ikke må vise følelser eller vise, at man har brug for hjælp. Hold kæft, alle har brug for hjælp. Alle har en forpligtelse til at hjælpe hinanden, når de her tegn på stress viser sig, siger han.

Sagde undskyld

På Midtfyns Bryghus blev nedturen vendt, da Eddie Szweda besluttede sig for en opsigtsvækkende redningsaktion.

Ved alle medarbejdersamtaler valgte han simpelthen at sige undskyld.

- Jeg startede hver eneste MUS-samtale med at sige undskyld. Jeg undskyldte over for mine medarbejdere, at jeg ikke havde været mig selv i en rigtig lang periode, siger han og fortsætter:

- "Jeg vil gerne undskylde over for dig, at jeg ikke har været mig selv og har været lidt besværlig, hvis ikke meget, engang imellem."

- Eddie Szweda har jo gjort noget her, som mange flere gerne må tage til sig. At han faktisk når at mærke efter, at der er noget her, der ikke har været helt okay og tager fat i det og adresserer det til en MUS-samtale, det synes jeg er fantastisk, siger Mette Balslev Lorenzen.

- Jeg synes faktisk, at der var en del andre chefer, der skulle lære af Eddie Szweda, fordi det er ganske få, der har modet til at gøre det, Eddie gør, siger Carsten Haugaard.

I dag er Eddie Sweda på vej tilbage på sporet. Takket være åbenhed og opbakning fra alle medarbejdere på virksomheden.

- Jeg vil mene, at hvis man er åben og tager det første skridt, er det små skridt, man kan tage for at hjælpe med at ændre på tingene, så man ikke lukker ned, siger Eddie Szweda.

