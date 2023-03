Spareøvelser presser: Hver femte medarbejder i fynsk kommune oplever stress

Stress påvirker hver femte medarbejder i Langeland Kommune.

Det viser seneste trivselsundersøgelse for ansatte i Langeland Kommune.

For 18 procent af medarbejderne har stress haft betydning for deres sygefravær på arbejdspladsen. Det gælder ligeledes 17 procent for lederne i kommunen.

- Det er et højt tal, men stress er en svær størrelse. Der er sket en stigning i andelen af ansatte, som oplever en høj grad af travlhed og vanskeligheder ved at balancere arbejdsliv og privatliv, siger kommunaldirektør for Langeland Kommune Jani Hansen til TV 2 Fyn.

- Det er noget, som vi kommer til at have et ekstra fokus på.

Der er tale om en stigning over de sidste to år. I 2019 svarer 12 procent af de adspurgte dengang, at de oplever, at stress er årsag til sygefravær.

Alvorlige tal

På landsplan er mere end hver femte social- og sundhedsassistent er stresset i sit arbejde, viser Arbejdstilsynets såkaldte 'NOA-L-rapport' fra 2021.



Og netop ansatte i sundheds- og ældrefagene udgør en stor del af kommunalt ansatte i Langeland Kommune.

Set ud fra disse medarbejdere kommer tallene fra Langeland Kommune ikke som en overraskelse, lyder meldingen fra sektorformand for Sundhed og Service hos FOA Sydfyn.

- Tallene kommer ikke bag på mig. At hver femte sygemelding generelt skyldes stress. Det synes jeg er alvorligt. De offentligt ansatte og særligt denne her gruppe er bare pressede af manglende kolleger og et større arbejdpres i dagligdagen, siger Louise Brandstrup, sektorformand for FOA Sydfyn til TV 2 Fyn.

Fra maj 2020 til maj 2022 er overarbejdet for særligt ansatte i ældre- og plejesektoren steget med 45 procent i den fynske kommune, uddyber Louise Brandstrup.

Ifølge fælletillidsrepræsentant for hele ældreplejen i Langeland Kommune mærker hun dog ikke på samme vis stress blandt sine kolleger i dagligdagen.

- Jeg har selv været helt nede og bide i græsset, og stress kan ramme alle. Men vi mærker det ikke hos os på nuværende tidspunkt. Jeg tænker, at der er nogen, som er spændt hårdere for end andre i kommunen, siger fællestillidsrepræsentant Lene Pryds Andersen.

Økonomien stresser

Driften i Langeland Kommune har i de senere år været præget af økonomiske besparelser, og nu kommer sparekniven igen til at skære i de ældres service på Langeland.

Mandag godkendte Økonomiudvalget et spareforslag på otte millioner kroner, og det kommer til at kunne mærkes på sygeplejen, ældreplejen og den generelle service hos de ældre.



Ifølge sektorformand Louise Brandstrup er det opfattelsen, at de økonomiske besparelser ikke går ubemærket hen blandt medarbejderne i særligt ældreplejen.

- Langeland har generelt altid været præget af god trivsel. De er ude på arbejdspladserne i høj grad præget af selvbestemmelse. Men man skal ikke underkende, at der er et stort økonomisk pres både hos politikerne og medarbejderne. Det giver jo også en form for stress, siger Louise Brandstrup.

Kommunaldirektør Jani Hansen ønsker ikke at gisne om årsagen til stress blandt medarbejderne i kommunen.

Men hun anerkender de fortsatte økonomiske besparelser som en mulig stressfaktor.

- For det er klart, at på ældreområdet er usikkerheden markant. Det ses særligt i disse store reduktioner, som der sker lige nu i kommunen. Her rammer besparelserne i høj grad serviceniveauet, og det er det svære. For så skal borgerne have en anden og mindre hjælp, end vi er vant til at give, siger hun.

- Hvis personalet oplever det som om, at de skal gå på kompromis med fagligheden, kan det være en kilde til stress, uddyber kommunaldirektøren.

Langeland Kommune har i forbindelse med trivselsundersøgelsen igangsat en række handleplaner i deres arbejdsmiljøarbejde for at sætte fokus på stress.

Højt arbejdspres og tempo

Ifølge seniorforsker Jesper Kristiansen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) findes der ikke forskning, som direkte viser, at der er en sammenhæng mellem en arbejdsplads' økonomiske besparelser og den enkelte medarbejders mentale sundhed såsom stress.

Men han anerkender, at ændringer og økonomiske stramninger kan føre til øget pres for personalet.

- Vi ved, at der er nogle arbejdsmiljøforhold som hænger sammen med stress, og det gælder kvantitative krav som højt arbejdspres og arbejdstempo. Det kan have indflydelse på den enkelte medarbejders trivsel, siger seniorforsker Jesper Kristiansen.

- Men når man ændrer i de økonomiske forhold på en arbejdsplads, så må man også kigge på den konkrete arbejdsopgave for at se, om det vil komme til at føre til mere arbejdspres og højere tempo, som kan føre til mere stress blandt medarbejderne.

Er kommunalt ansatte mere udsatte i forhold til at få stress end på andre arbejdspladser?

- Stress kan skyldes både private og arbejdsrelaterede situationer. Men sammenlignet med privat ansatte har offentligt ansatte ofte at gøre med andre mennesker såsom borgere, elever eller klienter at gøre.

- Den ansatte har derfor også et arbejdsmiljø omgivet af andre mennesker, og det kan stille flere følelsesmæssige krav til dem. De kan også blive udsat vold eller chikane fra de borgere, elever eller klienter, som de yder service til, og det er ekstra vigtigt at være opmærksom på og tage hånd om disse aspekter af psykosociale arbejdsmiljø, siger Jesper Kristiansen.

Det er ikke kun på Langeland, der er brug for at sætte arbejdsmiljøarbejdet i højsædet for at forhindre stress.

Social- og sundhedsmedarbejderne i hjemmeplejen i Odense hører til dem, der løber stærkest. Flere medarbejdere fortæller om følelsen af utilstrækkelighed, og det medfører netop til stigende stresssymptomer, lyder det.