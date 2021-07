Plejefamilien er taget på ferie, mens Marco Trawel er døende: - Kynisk og empatiforladt

- Uden at kende de nærmere detaljer i sagen, så må jeg erklære mig enig med dig. Det lyder meget underligt, når han er så skidt, som han er. De kan ikke være synderligt investerede i hans ve og vel, siden de ikke venter til, han har fået fred, skriver Maria Friis Schmidt.



TV 2 Fyn har været i dialog med borgmester Hans Stavnsager, der afviser at kommentere sagen.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn skriver Faaborg-Midtfyn Kommunes socialchef, Tina Wahl Halgreen, dog:

- Marcos plejefamilie har haft deres ferie planlagt, inden de fik Marco i pleje, og det var dengang planen, at Marco skulle have været med på ferien. På grund af hans sygdom var det dog desværre ikke muligt. Da Marco på tidspunktet for plejefamiliens afrejse var stabil, og ikke var gået ind i den nuværende kritiske fase, tog familien afsted på ferie, da Marco var og er i gode hænder, lyder det fra kommunens socialchef.

- Det river mit hjerte ud

De biologiske forældre ønsker sig, at de kan få mere tid med Marco Trawel.

- Vi vil rigtig gerne være hos ham hele tiden. Om vi kan flytte ind eller bare være i nærheden. Vi er også villige til, at der skal være fast personale på sammen med os, eller at der sættes kamera op. Bare vi kan få mere tid med ham, siger Heidi Trawel.

Faaborg-Midtfyn Kommune har hævet forældrenes samvær med deres søn fra en time hver tredje uge til en halv time to gange om ugen, efter at hans tilstand er forværret.

I kommentarsporet på Facebook kan man læse, at flere af TV 2 Fyns seere og læsere, også mener, at det må kunne lade sig gøre, at de biologiske forældre kan få mere tid.

- Giv mig én grund til, at det er for det døende barns bedste, at forældrene ikke må se ham mere end en time om ugen?! Det river mit hjerte ud, at den lille fyr skal ligge der helt alene, når forældrene er lige ved siden af, skriver Simone Laursen.

- Det giver jo ingen mening, nu hvor drengen er døende, de biologiske forældre kan jo ikke skade drengens udvikling, skriver Eva Hjorth Jørgensen.