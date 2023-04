Rynkeby-regnskab: Energi- og råvarepriser sendte saft- og juicegigant i minus

2022 var et udfordrende år for Rynkeby Foods med hovedkvarter i Ringe.

Den fynske fabrikant af juice og frugtbaserede drikke kan se tilbage på et år, hvor følgevirkningerne af bl.a. krigen i Ukraine farvede årsregnskabet markant i negativ retning.

Selv om omsætningen steg fra 913 til 977 millioner kroner, endte året med et underskud på 12 millioner kroner før skat, og det skyldes i al væsentlighed kombinationen af stigende priser på både råvarer og emballage samt ikke mindst stigende energipriser, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Som produktionsvirksomhed er vi selvfølgelig udsatte, når parametre som råvare- og energipriser bliver påvirket relativt dramatisk af globale omstændigheder som f.eks. krig. Det har desværre været et vilkår for os i 2022, siger administrerende direktør Mark Hemmingsen.

- Prisstigningerne har drevet en vækst af vores omsætning, men vi kan konstatere, at vi ikke lykkedes hurtigt nok med at implementere vores prisstigninger, så de matchede omkostningerne. Derfor står vi med et resultat, som ikke er tilfredsstillende for os, siger Mark Hemmingsen, som dog peger på, at resultatet også dækker over øgede afskrivninger på produktionsudstyr i 2022.



Ifølge markedsdata blev det samlede marked for frugtbaserede drikke samtidig omkring en procemt mindre i 2022. Her var det primært markedet for kølejuice, der blev mærket af ændrede forbrugsmønstre.

- Når forbrugerne oplever, at de har færre penge i hånden, og produkterne i supermarkedet bliver dyrere, så ser vi en klar tendens til, at de dyrere kølejuice-produkter bliver udskiftet i indkøbskurven til fordel for billigere produkter eller udsalgsvarer. Det har selvfølgelig også påvirket os, siger Rynkeby-direktøren.

I 2023 forventer direktøren fortsat, at Rynkeby Foods vil være påvirket af nogle af de samme faktorer som i 2022. Men implementeringen af en ny strategi og en række nye produkter tilpasset de nye forbrugsmønstre giver forventning om, at 2023 giver et overskud i størrelsesordenen 5-10 millioner kroner og i årene derefter 20-25 millioner kroner.