Shubidua-Bundesen hyldes på fynsk festival: - Medbring både kiks og kleenex

I november sidste år slap Michael Bundesens røde tråd op, og en af de helt store danske stemmer tog herfra.

Sammen med Shubidua var han i mange år fast gæst på Midtfyns Festival, og selvom hovedpersonen selv ikke er mere, vil han stadig være at mærke på Midtfyns Festival 2021.

Festivalen har netop tilføjet Hardinger Band, der blandt andre består af Michael Hardinger, Kim Daugaard og Jørgen Thorup, som alle spillede sammen med Michael Bundesen i Shubidua, til plakaten.

Hvalen Hvalborg på Dyrskuepladsen

Sammen med guitaristen B-Joe og trommeslageren Flemming Olsen skal de forsøge at vække minderne om Shubiduas konge til live på scenen med klassikerne "Hvalen Hvalborg", ”Står på en alpetop” og ”Sexchikane”, der formentlig ligger på rygraden af de fleste og særligt hos Hardinger Band.

- Bundesen vil altid være i vores hjerter, og med Shubiduas 240 sange i bagkataloget vil han også altid være i vores tanker, siger Michael Hardinger til Midtfyns Festival.

Midtfyns Festival genopstod i 2019 efter 16 års pause, og foruden en ufrivillig aflysning i 2020 grundet corona er der i år blevet spillet musik på Midtfyns Festivals scener på Dyrskuepladsen i Ringe i 30 år.

- Vi er rigtigt glade for, at Hardinger Band vil tage os med tilbage til Bundesens storhedstid, og jeg er sikker på, at det bliver en mindeværdig aften med fest, fællessang og måske en lille klump i halsen, når vi mindes de mange gode koncerter med Shubidua. Jeg vil i hvert fald anbefale at medbringe både kiks og kleenex, siger festivalleder for Midtfyns Festival Kim Skovby Klindt i en pressemeddelelse.

Midtfyns Festival afholdes i år fra 3. til 4. september.