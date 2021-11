Smadret mur og stjålne cykler: Har mistet cykler for flere tusinde kroner

Lars Nielsen, der er ejer af Fri Bike-shop i Faaborg, fik sig en stor overraskelse, da han mødte ind i sin forretning mandag morgen.

Han blev mødt af et stort hul i en af cykelforretningens murstensvægge. Her havde en eller flere indbrudstyve været i færd med at banke hul igennem for at stjæle en række af butikkens elcykler.

- Jeg tænkte bare: Det er løgn. Jeg kiggede uden for vinduet, og så kunne jeg se, at der lå store murbrokker, fortæller Lars Nielsen.