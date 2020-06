Trafikforsker: Drop Als-Fyn-bro og fokusér på elfærger

En fast forbindelse mellem Als og Fyn kan have lange udsigter, og derfor mener trafikforsker ved Aalborg Universitet Niels Agerholm i stedet, man bør fokusere på hurtig og bæredygtig færgetrafik.

Det er nok tvivlsomt, om man vil kunne få økonomi i en bro fra Als til Fyn Niels Agerholm, trafikforsker, Aalborg Universitet

- I de næste 10 til 15 år tror jeg i hvert fald ikke, der kommer en bro, og så ville det være rigtig godt at få opgraderet til hurtige el-færger, som jo også er renere, siger Niels Agerholm.

En ny analyse, som folkene bag AlsFynBroen har fået lavet af rådgivningsvirksomheden COWI, konkluderer, at en hurtigere og hyppigere fast el-færge-forbindelse mellem de to øer er en god investering.

Læs også Historisk dag på Ærø: Elfærge sejler for første gang torsdag

Ifølge Niels Agerholm, der forsker i trafik og infrastruktur ved Aalborg Universitet, bør man overveje helt at lægge drømmen om en broforbindelse i graven og lægge alle kræfter i færgeprojektet.

- Jeg vil tro, at en bro er meget dyrere end færgerne, og i det store billede kan vi for eksempel se, at Femern-forbindelsen ikke mere end lige akkurat er en god forretning sammenlignet med færger, så det er nok tvivlsomt, om man vil kunne få økonomi i en bro fra Als til Fyn. siger Niels Agerholm.

En sømløs rejse

Ifølge trafikforskeren er der flere fordele ved hurtigere og hyppigere el-færger på ruten.

- Rejsetiden formindskes betydeligt, og hvis der også kommer flere daglige afgange, betyder det, at man får en lidt mere sømløs rejse. Det giver mindre rejsetidsfriktion, så man kommer hurtigere fra A til B. Det er økonomisk godt for erhvervslivet, og det er rart for os andre, siger han.

Selvom færgerne kan komme i drift hurtigere end en fast forbindelse, vil der alligevel gå nogle år, vurderer Niels Agerholm.

- Det er svært at sige, hvor hurtigt de kan komme i drift, men inden for tre til fire år, vil jeg tro, siger Niels Agerholm.

Læs også Ny analyse: Sæt hurtigere færger ind mellem Fyn og Als

God idé - men kun indtil broen er klar

Formanden for AlsFynBroens styregruppe mener også, at en forbedret færgebetjening er en god idé, men det skal ikke være på bekostning af en fast forbindelse.

- En bedre færgeforbindelse vil være med til at bringe Fyn tættere på Als og Sønderjylland, så det støtter vi i AlsFynBroen. Men sammenlignet med en fast forbindelse er bedre færger et ret lille projekt, som ikke giver tilnærmelsesvist de samme tidsbesparelser, og effekterne for økonomien og arbejdsmarkedet er i en anden liga, sagde Jørgen M. Clausen til TV 2/Fyn søndag.

Analysen fra COWI viser også, at en gevinst ved en fremtidig fast forbindelse vil være større, men det er samtidig også meget dyrere at bygge en bro.

- Kort sagt: En bedre færgeforbindelse her og nu er en rigtig god idé. En fast forbindelse på længere sigt er en rigtig, rigtig god idé, sagde Jørgen M. Clausen søndag.

Læs også Transportminister: Als-Fyn-bro med i forhandlinger om fremtidens infrastruktur

Interesseret minister

Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger mandag, at regeringen er klar til at kigge nærmere på mulighederne for mere færgedrift i det sydlige Lillebælt.

- Jeg synes, det lyder rigtig interessant med en elektrificeret færgeløsning, og det ligger godt i tråd med klimapartnerskabet for søfarts anbefalinger til regeringen, så det er selvfølgelig også noget, vi kommer til at analysere nærmere, siger Benny Engelbrecht til TV 2/Fyn.

De to kommuner (Faaborg-Midtfyn og Sønderborg, red.) vil gerne have en fast forbindelse i stedet. Kan det ikke komme på tværs med nye elfærger, hvis man alligevel vil have en fast forbindelse om 10-20 år?

- Hvis man på et tidspunkt etablerer en fast forbindelse, er det jo så viseligt indrettet, at en færge kan sejles et andet sted hen og bruges der, siger Benny Engelbrecht.