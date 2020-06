Ny analyse: Sæt hurtigere færger ind mellem Fyn og Als

Det er en god investering, hvis der kommer en hurtigere, hyppigere og eldrevet færgefart mellem Bøjden og Fynshav.

Læs også Opråb fra Svanninge Bakker: Als-Fyn Broen er et fantasiprojekt, som giver stor usikkerhed

Det konkluderer en ny analyse, som rådgivningsvirksomheden Cowi lavet for AlsFynBroen, der arbejder for en fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Projektet AlsFynBroen håber, at der derfor vil blive indsat bedre færger på strækningen fra 2024, selv om de stadig håber på en bro.

- En bedre færgeforbindelse vil være med til at bringe Fyn tættere på Als og Sønderjylland, så det støtter vi i AlsFynBroen. Men sammenlignet med en fast forbindelse er bedre færger et ret lille projekt, som ikke giver tilnærmelsesvist de samme tidsbesparelser, og effekterne for økonomien og arbejdsmarkedet er i en anden liga, siger Jørgen M. Clausen, der er formand for AlsFynBroens styregruppe.

Ruten mellem Fyn og Als besejles i dag af Molslinjen under navnet Alslinjen.

Bedre med bro

Den nye analyse fra Cowi viser, at en bedre færgeforbindelse mellem de to landsdele vil være en samfundsøkonomisk god investering.

Analysen, som er bestilt af folkene bag AlsFynBroen, viser samtidig, at en gevinst ved en fremtidig fast forbindelse i kroner og øre vil være en større gevinst, men det er samtidig også meget dyrere at bygge en bro.

- Kort sagt: En bedre færgeforbindelse her og nu er en rigtig god idé. En fast forbindelse på længere sigt er en rigtig, rigtig god idé, siger Jørgen M. Clausen.

Borgmester: Folketinget skal afgøre bros fremtid

Fra politisk side støttes idéen om, at nye færger sættes ind som et første skridt.

- Set fra et fynsk perspektiv er det oplagt, at vi på den korte bane forbedrer færgefarten, og at vi på den lange bane fortsætter arbejdet for en fast forbindelse. Det tager mange år at beslutte og bygge en bro, også selv om en forundersøgelse af AlsFynBroen forhåbentlig bliver en del af Folketingets kommende infrastrukturaftale, siger Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager (S).

AlsFynBroen er et samarbejdsprojekt mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, som startede i 2017. Formålet med samarbejdet er at fremme realiseringen af en fast forbindelse med Fyn og Als.