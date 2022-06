Ukrainske Liudmyla vil selv tjene penge: Åbner madbod i Storms Pakhus

Klar om tre uger

Siden familien ankom til Korinth Kro har den ikke kun fået hjælp af stedets frivillige, men også fået en ny "familie".

Den er årsagen til, at Liudmyla Sevriukovas og hendes families drøm nu er indenfor rækkevidde.

- Vi har bare besluttet os for, at vi gerne vil give dem de bedste muligheder for at komme i gang. For det kunne jo lige så vel være os, siger Anne Kyhn, som sammen med sin mand Finn er blandt de frivillige.

- De er blevet mere end venner. De er ligesom familie for os. Så det er fantastisk, siger Liudmyla Sevriukova.

Endnu er det ukrainske street food-sted ikke åbnet. I øjeblikket er familien i gang med at gøre stedet klar, men Liudmyla Sevriukova forventer, at stedet om tre uger vil kunne begynde at lange cheburek over disken.

- Åh, vi glæder os virkelig meget, siger Liudmyla Sevriukova.

Mange ukrainere ønsker at være en del af det danske samfund og ønsker blandt andet at få et job. Det viste en messe i Odense Zoo for nylig. Her var ni virksomheder klar til at møde jobsøgende ukrainere i håb om at finde et jobmatch.