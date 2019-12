18 gange mere beskidt end toilet: Sådan kan mobilen gøres 99,9 procent ren

Der er frygtelig mange bakterier på din mobiltelefon, og bakterierne kan være med til at sprede sygdomme.

Ved at lægge mobiltelefonen i en såkaldt mobilvask kan du ved hjælp af UV-C-lysteknologi fjerne stort set alle bakterier på telefonen.

- Vi bruger en lysteknologi, der er opfundet af den dansk-færøske læge Niels Finsen i 1903. Det er ikke nogen ny teknologi. Det er noget, han vandt en nobelpris for, siger Peter Borup, der er chef for ungeområdet i interesseorganisationen Ida.

Fakta Niels Finsen, der levede fra 1860 til 1904, blev den første færøske og danske nobelprismodtager i 1903. Han studerede lysets virkning på huden, og det er teknologi fra dengang, der har banet vejen til mobilvasken, som Ida fremviser. Se mere

18 gange mere beskidt end toilet

Ida er til stede på blandt andet Syddansk Universitet i Odense, hvor de studerende har mulighed for at komme forbi og få renset deres mobiltefoner. En "vask" tager cirka ti minutter.

Forskning fra USA viser, at en mobiltelefon er op til 18 gange mere beskidt end et offentligt toilet.

UV-C-lyset nedbryder bakterierne, og effekten er desinficerende og kan endda neutralisere superbakterier, der har udviklet en resistens mod antibiotika.

Kan man ikke bare bruge sprit?

Teknologien, der sidder i det her UV-C-lys, kommer fra sollyset, som er kunstigt genskabt lys, som renser telefonen, så den bliver 99,9 procent ren Peter Borup

- Jo, det kan man godt. Ulempen ved at bruge bakteriesprit er, at den kan ødelægge touchfunktionen på mobiltelefonen. Teknologien, der sidder i det her UV-C-lys, kommer fra sollyset, som er kunstigt genskabt lys, som renser telefonen, så den bliver 99,9 procent ren, siger Peter Borup.

Mobilvasken kan afprøves af studerende på Syddansk Universitet tirsdag. Ida håber, at mobilvasken kan være med til at reducere sygefraværet på landets universiteter, særligt i forbindelse med den næste tids eksamensperiode.