57 pistoler fundet på bodega og lager: Ti personer tiltalt for organiseret handel

Under et bordfodboldbord på Restaurant Østerport på Nyborgvej fandt og beslaglagde polititet den 20. september sidste år en pose med 12 pistoler, tilhørende ammunition og nogle poser med narkotika. Det skete efter en længere periode, hvor polititet havde observeret bodegaen, der efter polititets opfattelse fungerede som et mødested for flere af de tiltalte i en omfattende retssag om våben- og narkotikahandel.

Ikke mindre end 40 våben blev senere fundet på et lager ejet af en af de tiltalte. Fra lageret blev der efter polititets opfattelse også smuglet det, de tiltalte troede var en sportstaske med 33 kilo amfetamin. Det viste sig dog senere at være tale om koffein, der lignede amfetamin.

Læs også Fynske politikere: Så mange har oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd

I alt er ti tiltalt i sagen, hvor polititet mener, at der er tale om organiseret handel med våben og narkotika. Alle de tiltalte nægter dog, at der skulle være tale om en organisation.

Tungen lige i munden

Mange tiltalte, mange forsvarere, mange vagter, mange nævninge. Det er en stor sag, der i dag blev behandlet i retten i Odense.

Allerede inden forelæggelsen af sagen havde et par forsvarsadvokater indsigelser. Det gav anledning til debat mellem forsvarer og anklager om, hvorvidt blandt andet et hjælpebilag ikke burde blive vist til nævningene.

Læs også Følg corona-situationen: Tiltag skal forhindre ny nedlukning

Argumentationen var, at det ville kunne farve deres opfattelse af den videre sag, når de fik fremlagt polititets viaualisering af, hvordan en eventuel organisering kunne se ud. Indsigelsen blev dog ikke anerkendt af domsmændene, der valgte at give anklageren lov til at vise sit diagram med argumentet, at der er tale om så omfattende og svær sag, og at diagrammet kunne give et fint overblik.

Et omdiskuteret diagram

- Hvis jeg skulle lave mit eget diagram, så ville det være et blankt dokument, for jeg har ingen grund til at tro, at der er tale med nogen organisation.

Sådan lød det fra en af forsvarsadvokaterne, da han kommenterede på polititets forelæggelse af et såkaldt "hjælpebilag". På bilaget havde ankagemyndigheden tegnet et diagram, som de mente kunne viaualisere den organisering, anklagemyndigheden mener, der har været tale om.

Efterproduceret tegning af politiets visualisering af den påståede organisationen. Grafik: David Moritz

På diagrammet ses en kæde af personer, der er forbundet. Øverst i diagrammet ses en af de tiltalte, der omtales som "bagmand". Derudover har polititet givet personer under bagmanden titler som "samarbejdspartner", "souchef", "højre hånd", "runner", "kunde" og så videre.

- Selvom jeg ikke mener, at der er tale om nogen organisation, så lavede jeg lige mit eget diagram i pausen, og så ville jeg placere min klient uden for den påståede organisation som "tilkaldevikar", sagde en anden forsvarsadvokat, hvis klient ligeledes nægter sig skyldig i at være en del af en organisation.

Retten nåede ikke til afhøringerne i dag, men retsmødet fortsætter i morgen, hvor flere tiltalte skal afhøres. Der er i alt afsat 24 retsdage til sagen, og det forventes, at der først kan afsiges endelig dom i marts.