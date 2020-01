Årets fynske sportsnavn: Her er de nominerede til titlen

I 2019 var det para-dressurrytter Stina Tange Kaastrup, der vandt prisen som årets fynske idrætsnavn. Hun er ikke nomineret i år. Det er der til gengæld ti andre sportsfolk, der er.

Det hele afgøres i forbindelse med Sportslørdag 2020 i Odense Idrætspark lørdag den 18. januar.

Blandt mulige vindere er der flere kendte navne. Både nogle, der før har fået den ærefulde titel, og nogle, der før er blevet nomineret - og så også helt nye navne.

Det er en komité bestående af medlemmer fra TV 2/Fyn, Fyens Stiftstidende og Fynske Idrætsforbund, der bestemmer, hvilke atleter der skal nomineres, og hvem der vinder prisen som Årets fynske sportsnavn. Som udgangspunkt skal atleterne gerne have markeret sig internationalt. Det kan eksempelvis være med OL-, VM- eller EM-medaljer, men det kan også være en ekstraordinær flot præstation i året, der er gået. Det er i dag kun udøvende atleter, der kan nomineres - ikke trænere, holdledere, formænd, frivillige eller lignende.

Her er årets nominerede i tilfældig rækkefølge:

Viktor Axelsen, badminton:

Viktor Axelsen har i 2019 vundet EM for hold. I finalen slog Danmark Tyskland. Blandt øvrige flotte resultater i år kan nævnes, at Viktor Axelsen var i semifinalen i Denmark Open på hjemmebanen i Odense og i finalen i China Open. Han måtte desværre trække sig fra den store sæsonfinale i kinesiske Guangzhou. I 2016 og 2017 vandt Viktor Axelsen også prisen som årets fynske sportsnavn.

Viktor Axelsen har i 2019 vundet EM for hold. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Maja Jager, bueskydning:

Bueskytten, der oprindeligt kommer fra Nørre Broby, og som stiller op for Broby Bueskytte Klub, fik i 2019 blandt andet bronze ved European Games. Maja Jager har tidligere vundet prisen som årets fynske sportsnavn. Maja Jager var den første dansker, der blev udtaget til OL i Tokyo 2020.

Bueskytten, der oprindeligt kommer fra Nørre Broby, og som stiller op for Broby Bueskytte Klub, fik i 2019 blandt andet bronze ved European Games.

Lasse Norman Hansen, cykling

Lasse Norman Hansen har haft et godt år på cykelbanerne. Det blev til VM-bronze for hold i Polen i februar, og der snuppede han også VM-sølv i parløb ved samme lejlighed. Derudover blev det også til EM-guld for både hold og i parløb. Og så også en sølvmedalje ved EM i omnium. I 2012 vandt Lasse Norman guld ved OL og blev også dengang årets fynske sportsnavn.

Lasse Norman Hansen fik VM-bronze for hold i Polen. Foto: Lucas Mirtsios

Rasmus Lund Pedersen, cykling

Med på holdet var også Rasmus Lund Pedersen. Han fik altså også VM-bronze og EM-guld. Rasmus Lund er 21 år og kører i dag for holdet ColoQuick. Han har i 2015 vundet VM-bronze i juniorklassen på landevej og vendte tilbage til elitecyklingen i 2018 efter en længere pause.

Mikkel Schöttel, kørestolsrugby

På hjemmebanen i Vejle var 27-årige Mikkel Schöttel fra Odense en del af holdet, der fik EM-sølv. 12 spillere var udtaget til landsholdet - halvdelen fra Aarhus Burnouts, hvor Mikkel Schöttel også spiller til daglig. Men den tidligere elitegymnast læser idræt på Syddansk Universitet i Odense, hvor han også bor. I sommerens EM-finale måtte danskerne se sig slået af Storbritannien i finalen. Men målet om en finaleplads var trods alt nået. Med finalepladsen har kørestolsrugby-landsholdet også kvalificeret sig til para-OL i Tokyo 2020.

Jane Aaberg, styrkeløft

Ved EM i styrkeløft i Tjekkiet var Jane Aaberg med på det danske hold. Og i favoritdisciplinen dødløft fik hun guld med et træk på 230 kilo. Hendes samlede placering efter alle discipliner blev en flot femteplads. 38-årige Jane Aaberg har i flere år haft flotte VM- og EM-placeringer. Hun stiller op for OBBC. Hun kom i 2007 i gang med den hårde og tunge idræt, da hun brugte vægte til at træne op efter en faldskærmsulykke.

Christina Juhl Johansen, roning

Den talentfulde Odense-roer Christina Juhl Johansen kan være en del af en ny guldfirer, hvis alt går så godt, som man drømmer om. Ved sommerens VM i Østrig var hun med til at sikre den danske damefirer uden styrmand VM-bronze. Resultatet betød også, at båden kvalificerede sig til OL. Sammen med de tre andre roere tog Christina Juhl Johansen også guldmedaljerne ved sommerens World Cup i Polen. Flotte resultater ikke mindst set i lyset af to karrieretruende blodpropper i lungerne, som den 27-årige roer blev ramt af i 2018.

Fjelsted Speedway, speedway

Både i Fjelsted og i Munkebo har man traditionelt set været rigtig gode til det der med at vride gashåndtaget helt rigtigt i bund. Og det var altså vestfynboerne, der var de bedste i hele landet. Det blev til guld i Metal Speedway League 2019 foran Esbjerg, Holsted og Slangerup. Fjeldsteds hold, der sikrede årets DM-titel i september, bestod af Anders Thomsen, Frederik Jakobsen, Peter Kildemand, Jason Jørgensen og Benjamin Basso.

Thomas Larsen, bowling

For de fleste er bowling en sjov aktivitet, der måske endda kan krydres med en øl eller en børnefødselsdag. Men for Thomas Larsen er det blevet en levevej. Den professionelle bowler har tidligere vundet store sejre, blandt andet VM-medaljer. Han har da også tidligere været nomineret som Årets fynske sportsnavn. 2019 blev også et godt år for 30-årige Larsen. Han fik guld ved EM i bowling i München i juni. Det var i den såkaldte All Event-disciplin. Ved samme lejlighed var han også med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen.

Sebastian Cappelen, golf

Sebastian Cappelen har i flere år været et af flere store danske golfnavne på vej frem i den absolutte verdenselite. I 2019 tog den 29-årige odenseaner endnu et stort sving fremad. Han sikrede sig adgang til PGA Tour i 2020. Bedre bliver det ikke i den prestigefyldte og pengetunge golfverden. Er man med på PGA Tour, kommer man med til de største turneringer i USA. Det var hos Crestview Country Club i Wichita, at Cappelen sikrede sig nok point til oprykningen. I øvrigt samme sted, hvor han i 2014 debuterede som professionel. Cappelen fik så endelig sin debut på PGA Tour i september.

Tidligere vindere af Årets fynske sportsnavn 1950 Holger Nielsen (fodbold)

1951 Ingen kåring

1952 Jytte Nielsen (svømning)

1953 Erik Nielsen (fodbold)

1954 Jytte Nielsen (svømning)

1955 Harry Kristensen (kapgang)

1956 Palle Lykke Jensen (cykling)

1957 Jørgen Peter Hansen (håndbold)

1958 Erling Linde Larsen (fodbold)

1959 Walther Bruun Jensen (atletik)

1960 Helge Jørgensen (fodbold)

1961 Poul Christensen (badminton)

1962 Kaj E. Jensen (cykling)

1963 Anni Werner Hansen (kajak)

1964 Jørn Esbensen (orienteringsløb)

1965 Peder Pedersen (cykling)

1966 Jytte Skøtt Mikkelsen (håndbold)

1967 Merete Susse Andersen (gymnastik)

1968 Niels Elsøe Jensen (golf)

1969 Jørn Lauenborg (atletik)

1970 Kay Jørgensen (håndbold)

1971 Mogens Therkildsen (fodbold)

1972 Ole Maibom (boksning)

1973 Bent Harsmann (vægtløftning)

1974 Lykke Krapalis (svømning)

1975 Anne Mette Sørensen (tennis)

1976 Ann Stengård (håndbold)

1977 Hans Peter Jacobsen (golf)

1978 Bjarne Brøndum (atletik)

1979 Lise Justesen (roning)

1980 Henrik Kold (sejlsport)

1981 Allan Zachariasen (atletik)

1982 OB's divisionshold (fodbold)

1983 Claus Rasmussen (cykling)

1984 René Bøllingtoft (gokart)

1985 Inger Pors (roning)

1986 Jan O. Petersen (speedway)

1987 GOG herre- og damehold (håndbold)

1988 Bjarne Eltang (roning)

1989 OB's divisionshold (fodbold)

1990 Dorte O. Jensen (sejlsport)

1991 Jan O. Petersen (speedway)

1992 Jens Mohr Ernst (roning)

1993 Dorte O. Jensen (sejlsport)

1994 Lars Høgh (fodbold)

1995 Johny Bo Andersen (roning)

1996 Conny Hamann, Gitte Sunesen, Gitte Madsen og Anja Byrial Hansen (håndbold)

1997 Gitte Madsen og Gitte Sunesen (håndbold)

1998 Thomas Helveg (fodbold)

1999 Dorte O. Jensen (sejlsport)

2000 Jan Pytlick (håndbold)

2001 Rasmus Hørtshøj og Søren Madsen (roning)

2002 Rikke Hørlykke, Ditte Andersen og Winnie Mølgaard (håndbold)

2003 Nicki Pedersen (speedway)

2004 Louise Ørnstedt (svømning)

2005 Alex Rasmussen (Cykling)

2006 Kristina Juel Stokkebroe og Peter Stokkebroe (Dans)

2007 Nicki Pedersen (speedway)

2008 Nicki Pedersen (speedway)

2009 Alex Rasmussen og Casper Jørgensen (banecykling)

2010 Rikke Møller Pedersen (svømning)

2011 Christian Eriksen (fodbold) 2012 Lasse Norman Hansen (banecykling) 2013 Maja Jager (bueskydning) 2014 Rikke Møller Pedersen (svømning) 2015 Emma Klingenberg (o-løb) 2016 Viktor Axelsen (badminton) 2017 Viktor Axelsen (badminton) 2018 Stina Tange Kaastrup (paradressur) 2019 Kåres 18. januar 2020 Se mere

Årets fund skal også vælges

Udover Årets fynske sportsnavn bliver årets fynske idrætstalent også kåret - med titlen: Årets fund. Her er de nominerede: