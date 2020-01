Årets Sportsnavn 2019: Lasse Norman Hansen er igen den bedste

Han er en travl mand. Derfor kunne han heller ikke selv være til stede på scenen, da prisen som Årets Sportsnavn på Fyn blev delt ud.

- Hej alle sammen, jeg er ked af, at jeg ikke kunne være der i dag. Først vil jeg gerne sige tusind tak for prisen, den er jeg rigtig glad for. Så vil jeg gerne sige kæmpestort tak til min søde mor, som er der for at tage imod prisen og være min stand in i dag, sagde vinderen, Lasse Norman Hansen i en video.

Lasse Norman Hansen har haft et godt år på cykelbanerne. Det blev til VM-bronze for hold i Polen i februar, og der snuppede han også VM-sølv i parløb ved samme lejlighed. Det gjorde han sammen med Casper Folsach.

To gange EM-guld

Derudover blev det også til EM-guld for både hold og i parløb. Sammen med makker Michael Mørkøv. Og så blev det da også lige til en sølvmedalje ved EM i omnium. Det er ikke første gang Lasse Norman får den flotte pris som Årets Sportsnavn på Fyn. Efter OL-guld i Omnium ved OL i 2012 i London, fik han også prisen.

Vandt Post Danmark etape

På Landevejen er Lasse Norman Hansen nu tilknyttet det belgiske prokontinental-hold Corendon Circus. med det hold vandt han blandt andet tredje etape af Post Nord Danmark Rundt 2019. Den længste etape på 200 kilometer mellem Holstebro og Vejle. Samlet set blev Lasse Norman Hansen nummer 4 i klassementet.

OL er næste mål

Næste store mål for Lasse Norman Hansen bliver selvfølgelig OL i Tokyo. Her satser den unge fynbo på at hente guldmedaljer i både holdløbet og parløbet. Skulle det lykkes, er der nok en god chance for at Lasse Norman Hansen er med blandt ade nominerede til årets sportsnavn igen næste år.