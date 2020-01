Indsamling tæt på at redde konkurstruet sportsklub

Da Tåsinge Forenede Boldklubber om morgenen 28. december opdagede, at en større del af klubbens økonomsike grundlag var forsvundet som dug for solen, så det sort ud.

Fyrværkeri til en værdi af 125.000 kroner var stjålet fra to aflåste containere, og det truede klubben på sin eksistens. Salget af fyrværkeriet skulle nemlig betale regningerne i de stille vintermåneder, hvor indtægterne er små.

- I december, januar og februar har vi næsten ingen indtægter, så salget af fyrværkeri skulle dække udgifterne til vand, varme og lys, siger Jesper Thomsen, der er foreningens formand.

Men nu ser det ud til, klubben kan beholde skindet på næsen på grund af en privat indsamling. Indtil videre er 29.000 kroner tikket ind.

- Det er helt vildt, og det er ikke slut endnu, siger Jesper Thomsen.

Stor opbakning

Allerede i dagene efter tyveriet oplevede klubben stor lokal opbakning. Det fyrværkeri, tyvene ikke var løbet med, kom i høj kurs, og dagene efter blev de bedst sælgende.

De har sjosket rundt i det. Der er nok for 30.000-40.000 kroner, som vi ikke får pengene for igen Jesper Thomsen, formand Taasinge Forenede Boldklubber

- Der var nogen, som bare kom ind og gav en donation, og nogen, der ikke ville have byttepengene tilbage. Der kom også tidligere trænere og andre, som var flyttet fra Tåsinge, siger Jesper Thomsen.

Med den store omsætning og en ekstra levering fyrværkeri blev det muligt at indhente noget af det tabte. Derudover blev en del af det stjålne fyrværkeri fundet i en kælder i Vollsmose og beslaglagt af politiet og kan dermed komme tilbage til rette ejermand.

Der er bare den hage ved historien, at en stor del af fyrværkeriet er opbevaret forkert.

- De har sjosket rundt i det. Der er nok for 30.000-40.000 kroner, som vi ikke får pengene for igen, siger Jesper Thomsen.

Afhænger stadig af goodwill

Ifølge Jesper Thomsen har opbakningen til klubben været fantastisk. På den ene side mener han, at man skal udnytte det momentum, der er, til at bruge opbakningen. På den anden side skal man passe på ikke at køre de frivillige i sænk.

- Vi har trukket på op mod 50 frivillige mellem jul og nytår, som bare har været der for vores blå øjnes skyld. Selv har jeg brugt flere hundrede timer, så det tærer på kræfterne, siger Jesper Thomsen.

Med pengene fra indsamlingen, fyrværkerisalget og de fundne tyvekoster ender klubben med et underskud på cirka 10.000 kroner. Ifølge Jesper Thomsen er det til at håndtere.

- Hvis dem, der skal have penge i januar og februar, kan se med milde øjne på, at vi kan betale i marts eller april, skal det nok gå. Men de har jo ret til deres penge, så det afhænger af, hvor det lander, siger Jesper Thomsen.

Han havde egentlig opgivet tanken om at sælge fyrværkeri igen næste år, men det fundne fyrværkeri kan ikke uden videre leveres tilbage til fabrikanten.

- Problemet er, at alt det, Fyns Politi har beslaglagt, er åbnet. Så vi er nødt til at sælge det igen, siger Jesper Thomsen.

Indsamlingen slutter 15. januar.