Ærgerlig centerdirektør: Nye restriktioner signalerer, at fysisk handel er farligt

Regeringen indledte tirsdag julemåneden med en række nye coronarestriktioner. Det får blandt andet betydning for butikker og storcentre på Fyn og i resten af landet.

De nye restriktioner rammer alle butikker og storcentre på over 2.000 kvadratmeter. Fra mandag skal de sørge for ensretning, og samtidig kommer der nye regler for, hvor mange kunder de må lukke ind ad gangen.

Et af de steder, der skal leve op til de nye regler, er Tarup Center i Odense. Ifølge direktør Kim Lyngbech er man ikke nervøs for det praktiske i at indføre de nye tiltag.

- Vi kommer nok til at prikke folk en ekstra gang på skulderen, hvis de forvilder sig over i den forkerte “vognbane", siger Kim Lyngbech i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

Han er dog ked af det signal, som de nye tiltag sender.

"Farlig" fysisk handel

Blandt de nye tiltag er en opfordring til danskerne om at foretage juleindkøbene alene for at holde antallet af mennesker i butikkerne så lavt som muligt, og direktøren frygter, det kan få konsekvenser for detailhandlen.

- Vi har ved en netop overstået Black Friday bevist, at ikke kun Tarup Center, men hele detailhandlen kan sørge for sikker shopping, siger han og fortsætter:

- Så er det klart, at når myndighederne så nærmest ubegrundet opfordrer til at handle på nettet, og med disse restriktioner signalerer, at det er farligt med fysisk handel, så kan vi da frygte at gæsterne bliver væk.

Virksomheden Nemlig.com, der sælger leverer dagligvarer til døren, kunne tidligere på ugen offentliggøre, at de har haft deres bedste år nogensinde, og generelt er internethandlen steget markant i 2020.

Kim Lyngbech håber, at kunderne fortsat vil møde fysisk op

- Hvis de selv hjælper os med at overholde restriktionerne, så er Tarup Center og hele den fysiske detailhandlen altså et sikkert sted at shoppe. Det eneste, vi gør, er at have fokus på tryg og sikker handel hos os og fortsætter med at inspirere gæsterne til at besøge os og takker dem for at handle lokalt, siger han.

Fire landsdækkende krav

En stor del af de restriktioner, der blev præsenteret på sundhedsministerens pressemøde tirsdag, gælder specifikt for de 17 hovedstadskommuner.

Ifølge en opgørelse fra TV 2 er der ud af de 24 nye tiltag i alt seks deciderede krav. Af de seks krav er der fire, der rammer hele landet.

De fire krav er:

Krav om færre kunder per kvadratmeter. Krav om skiltning i hele detailhandlen med antallet af personer, der maksimalt må lukkes ind. Krav om ensretning i stormagasiner, storcentre og butikker over 2.000 kvadratmeter. Muligheden for at være 500 personer ved arrangementer med siddende deltagere indskrænkes.

Tøver ikke med flere restriktioner

De nye restriktioner gælder som udgangspunkt fra 7. december til 2. januar 2021, men på pressemødet tirsdag advarede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, at der kan komme flere restriktioner.

- Hvis der bliver en vurdering af, at det bliver nødvendigt med yderligere tiltag i de kommende dage eller uger, vil vi ikke tøve et sekund med at indføre dem, sagde Magnus Heunicke på pressemødet.