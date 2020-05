Ærø og Svendborg får lov at låne millionbeløb

Landet over gnaver coronaepidemien i de kommunale pengekasser, der skal hoste op med store summer til alt fra ekstra rengøring til det stigende antal ledige.

Nogle kommuner var dog før krisen dårligere polstret end andre, og 17 af de værst stillede får derfor en håndsrækning i form af lån for i alt 500 millioner kroner.

På Ærø får man lov at låne 20 millioner kroner, og ifølge borgmester Ole Wej Petersen (S) er de nødvendige på grund af kommunens planer om at udvide Søby Havn.

- Vil vil meget gerne udvide, så havnen kan tage større skibe. Der er en udvikling, der gør, at skibene bliver større og større. Og havnene nødt til at følge med, siger han.

Kommunen støtter havneudvidelsen med omkring 40 millioner kroner, og det er den udgift, der gør, at et lån er nødvendigt. Samlet ventes havneudvidelsen at koste over 200 millioner kroner.

- Hvis vi stadigvæk skal være et sted, hvor der drives erhverv - og det synes vi jo, vi skal - så er vi nødt til at følge med infrastrukturmæssigt, og infrastrukturen er jo en opgave, kommunen skal påtage sig, siger borgmesteren.

Derfor er han også tilfreds med beslutningen om at tildele kommunen et lån.

- Det er vi glade for. Vi har også fået et udligningssystem, vi er tilfredse med, så det kan være, at økonomien kommer til at se lidt bedre ud i fremtiden, så det bliver lidt nemmere at betale pengene tilbage, siger Ole Wej Petersen.

Holder hånden under særligt udsatte

Lånene udstedes af Social- og Indenrigsministeriet, hvor minister Astrid Krag (S) vurderer, at der er god brug for pengene ude i landet.

- Jeg er glad for, at vi med det her har mulighed for at holde hånden under de kommuner, der er særligt udsat i den her tid, siger hun.

Det er små kommuner og kommuner med en likviditet på under 4000 kroner per indbygger, der er kommet i betragtning til lånepuljen.

Normalt må kommuner ikke optage lån, men som følge af regeringens aftale med KL om tiltag, der skal afbøde konsekvenserne af coronakrisen, giver social- og indenrigsministeren særlig dispensation til de 17 kommuner.

Svendborg Kommune har fået lov at låne 38 millioner kroner.

I alt har 24 kommuner søgt. 7 af dem har fået afslag.

