Anklagere: Far og søn i Dan-Bunkering fik kæmpe bonus på ulovlig handel

Det viser sig på flere måder tirsdag i straffesagen mod det danske selskab, som er tiltalt for at have brudt en EU-forordning, som forbyder salg af netop jetbrændstof til Syrien.

Også moderselskabet Bunker Holding såvel som den tidligere bestyrelsesformand i Dan-Bunkering er tiltalt. Bagmandspolitiet kræver bøder og fængsel.

Forretningen udløste en omsætning på 648 millioner kroner, og det nød to ansatte på Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad godt af. Far og søn arbejdede som såkaldte tradere, og en særlig bonusordning viste sig at være særdeles lukrativ.

Således tordnede farens bonus i vejret og kom op på 80.000 dollar i løbet af tre år, mens hans løn udgjorde 68.000 dollar. Også sønnen scorede en enorm bonus, fremgår det af Bagmandspolitiets beregninger.

- Dette er for at vise, at der har været en slags tilskyndelse for nogle personer til at indgå handlerne med Sovfracht og Maritime Assistance, bemærker senioranklager Anders Dyrvig Rechendorff.

Dermed navngiver han de to russiske selskaber, som Dan-Bunkering handlede med.

Aftalerne om flybrændstof blev først indgået med Sovfracht, som af Bunker Holding i en intern analyse blev vurderet som temmelig sikkert kreditmæssigt. Bestyrelsesformanden er knyttet til præsident Vladimir Putin.

Oprindeligt var Sovfracht især kunde som køber af gasolie til den russiske flåde, men billedet ændrede sig i 2015, så næsten al handel drejede sig om brændstof til fly, dokumenterer Bagmandspolitiets anklagere.

Men Sovfracht røg ud på grund af USA's sanktioner mod selskabet, og derefter fortsatte den samme type forretninger med Maritime Assistance.

Forsvareren for Dan-Bunkering, advokat Jacob Skude Rasmussen, griber ind med en kommentar, da oplysningerne om bonus'erne til de to russiske ansatte blæses op sort på hvidt i retslokalet.

- Der er ikke rejst tiltale mod de pågældende. Man har altså ikke vurderet, at der er noget at bebrejde de to, konstaterer advokaten.

Dansk politi har undervejs fået et enormt materiale fra en amerikansk efterforskning om netop leverancer af brændstof til Syrien og om hvidvask.

I den forbindelse stillede amerikanerne Sovfracht en stribe spørgsmål om transporter med brændstof på skibene "Mukhalatka" og "Yaz". Og særligt et af svarene er forsvarerne i sagen ivrige efter at få frem i tirsdagens retsmøde:

"Sovfracht tror, at Dan-Bunkering ikke vidste, at "Mukhalatka" sejlede til Syrien." Med andre ord: Dan-Bunkering anede intet.

Sagen fortsætter onsdag. Undervejs i processen skal 17 vidner afhøres. Blandt andet om en amerikansk efterforskning rettet netop mod forsyninger af brændstof til russiske fly i Syrien.